Äsja karmistas Eesti riik e-sigarettide seadusandlust, tehes nad kallimaks ja vähem kättesaadavaks kui tavasigaretid, aga kas see on ikka õige, kui kõik viitab sellele, et tavasigaretid on kahjulikumad kui alternatiivtooted?

Eesti on riik, mis on valinud kõige karmima suhtumise e-sigarettidesse kõrvuti mõne üksiku teise ELi riigiga. Ja meie tervise arengu instituut (TAI) tundub olevat jätkuvalt seisukohal, et suitsetamine on parem kui alternatiivid.

Seda näitab äsja maksumaksja raha eest PR-firmalt tellitud kampaania, kus TAI pealtnäha üritab ümber lükata „väärarusaamu“. Aga kui lugeda rahvusvahelisi uuringuid, siis need väidavad hoopis midagi muud kui see kampaania.

Mis on tõde, mis on vale?

Vastab tõele, et tubakatööstus üritab sigarettide kõrvale uusi tooteid turule tuua, aga see ei tähenda automaatselt, et need mõjuvad tervisele halvemalt. Vastupidi. Fakt on see, et näiteks Marlboro-mehega tuntud maailma suurimaid tubakafirmasid on investeerinud mitte sadu miljoneid, vaid miljardeid dollareid selleks, et midagi mõistlikumat välja mõelda kui tavatubakas, mis jätaks suitsetajatele võimaluse, aga oleks oluliselt vähem tervist kahjustavam.

Ärge nüüd arvake, et ma propageerin tavasuitsu või alternatiivtooteid. Suitsetamine on kahjulik, alternatiividega kaasnevad samuti ohud, ma ei soovita kellelegi ei üht ega teist tegema hakata. Küll aga neile, kes juba suitsetavad ja lahti ei saa, on alternatiivid tervisele vähem kahjulikud. Seda ka inimestele nende ümber.

Kõigil on selge, et tuleb liikuda vähemakahjulike toodete poole – välja arvatud TAI-l, mis kulutas ligi 100 000 eurot maksumaksja raha selle peale, et selgitada, kuidas ametkonna bürokraatidel on „õigus“ ja e-sigaret „halb“ – järelikult sigaretid „head“. „Õigus“ vaatamata sellele, et üle maailma viimasel ajal tehtud uuringud väidavad vastupidist või vähemalt mitte seda, mida TAI.

TAI ütleb oma nikotiinivastases kampaanias, et „formaaldehüüd on mürgine vähki põhjustav aine“. Samal ajal ütleb terviseamet oma kampaanias „Ära usu uhuud“: „Üks keskmine

pirn sisaldab 50x rohkem formaaldehüüdi kui üks vaktsiinidoos.“

Soovimata kellelegi reklaami teha, vaid seisu võrdsustada, toon näiteid TAI jaanuari alguse pressiteadetest ja äsjailmunud Briti King’s College´i ametlikust raportist, mis koosneb sadade uuringute kokkuvõttest ja analüüsist. Suurbritannia on oma teadlaste analüüside põhjal otsustanud nii, et isegi perearstid soovitavad suitsetamise mahajätmiseks e-sigarette.

Küsimus laiale ringile: kas tõesti on üks suurriik otsustanud oma rahvast (kelle seas on e-sigareti kasutajaid üle 3 miljoni) avalikult mürgitada, ning kogu maailm vaatab pealt? Uuringuid teevad seal kaks korda aastas riigi parimad teadlased.

Nikotiin ei tapa, tõrv tapab

TAI ütleb pressiteates, et see, et e-sigaret või huuletubakas on head alternatiivid sigarettidest loobumiseks, olevat müüt. Tehkem kohe lihtsalt selgeks: tavatubakaga kaasneb põlemine, millega tekib tõrv ja veel mitusada ülikahjulikku ainet, mis tekitavad vähki. Nii väidab Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO ja enamik teisi tervishoiuasutusi. Nikotiin, mis sisaldub seal samuti, ei põhjusta reeglina surmasid ega vähki, vaid just need teised põlemisel tekkivad ained.

Nüüd, kui üle minna alternatiivtootele, kus ei ole põlemist, on juba algklassi loogikaga aru saada, et see ei saa sama kahjulik olla. Uuringud väidavad, et 95% vähem kahjulikud, aga hea küll, seda ei pea päris üks-ühele võtma. Tõepoolest, nagu TAI väidab, on nikotiinil kahjulik tervisemõju. Nikotiin on stimulant, mis ergutab närvisüsteemi ja kogu keha aktiivsust, muutes meid seeläbi ärevamaks, kirjutab TAI. Aga see ei põhjusta sugugi enamikku tubakasurmasid – see on labane vale.

See, et meil kooli WC-des on tunda magusat lõhna, on aga küsimus just TAI-le, riigile, sest Eestis on maitsestatud e-sigaretid ju keelatud, üheski poes neid ei müüda, ükski ettevõte maale ei too. Seega on keelud pannud lokkama musta turu, kust alaealised need tooted kätte saavad. Oleks nad ametlikult lubatud, siis must turg ei lokkaks ja alaealistele kättesaadavus väheneks.

Briti teadlaste uuringute andmeil ei pane e-sigaretid noori tavasuitsu tarbima, vaid see liikumine on mõlemapoolne. Tähtis siinkohal on uuringu väitel aga see, et 95% neid, kes kumbagi toodet pole kunagi tarvitanud, ei liiga ka kummalegi poole. Seega on väide, et e-sigaretid panevad tavasuitsu tarbima, pehmelt öelda eksitav.

Riigiasutused ei suhtle?

Nagu ütleb TAI, siis e-sigaret ehk veip kuumutab vedelikku, mille aerosoole kasutaja suu kaudu sisse hingab. Aga erinevalt tavasigaretist ja TAI väitest selle kohta, ei sisalda e-sigaret absoluutselt võrreldavates koguses tervisele ohtlikke aineid. TAI loetleb koledaid aineid – plii ja muud metallid, mida seal tegelikult pole. Pidagem meeles, et kõik Eestis müüdavad vedelikud vastava ametkonna kontrolli ja analüüsi läbinud.

Mis meil siis on, üks riigi ametkond ei suuda teise ametkonnaga koostööd teha, et välja selgitada, on siis mingeid kahjulikke aineid või pole? Väide plii ja raskemetallidele tugineb mingile 20 aasta tagusele uuringule, aga küsida võiks ju oma naaberametkonna käest, kes analüüse igapäevaselt teeb?

Teine näide selle kohta on see, et TAI ütleb oma praeguses nikotiinivastases kampaanias, et „formaaldehüüd on mürgine vähki põhjustav aine“. Samal ajal ütleb terviseamet oma hetkel käivas kampaanias „Ära usu uhuud“: „Üks keskmine pirn sisaldab 50x rohkem formaaldehüüdi kui üks vaktsiinidoos.“ Tundub, et üks käsi ei tea, mida teine teeb. E-sigaretis seda ainet ei ole, aga see näitab ametite „koostööd“.

Selle asemel, et päriselt rahva tervisekahjusid vähendada, istutakse oma laua taga ja keelatakse kõike, justkui lahendaks see kõik maailma probleemid. Kahjuks mitte, see tekitab probleeme juurde: tervisekahjusid, salaturgu, maksuprobleeme ja politseile tööd, mida nad ei jõua teha. Kahju on maksumaksja rahast, mis sellise näilise tegevuse peale kulub.

Tundub lausa, et pimeda e-sigareti vastasusega toetab TAI tavasuitsetamist.

Mida sisaldab e-sigarettide vedelik tegelikult?

E-sigareti koostisained saab näha pakendilt ja e-sigarettide koostis ja sisaldus on Euroopa Liidu tubakadirektiiviga selgelt määratletud ning terviseameti kontrolli all. Taimne glütseriin, propüleenglükool, nikotiin; maitselisandid (mentooli puhul näitena mentooliekstrakt). Eestis on maitsestatud (va tubakamaitse ja mentool) keelatud kolm aastat. 27st ELi riigist on need keelatud vaid viies, mis tekitab piirikaubandust, tellida ju saab.

Eesti riigi ametlike analüüside põhja ei sisalda e-vedelikud raskemetalle ega pliid ega ms, küll aga väidab seda TAI. Propüleenglükool on toidukvaliteedi standardiga ja seda sisaldab suur osa inhalaatorites kasutatavaid ravimeid, mida kasutatakse kopsuhaiguste raviks. Uuringud tõestavad, et e-sigareti välja puhutavas aurus on erinevate komponentide sisaldus mikrokoguses väiksem kui keskmiselt linnaõhus.