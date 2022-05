Uuringust on oodatud osa võtma reumatoidartriidi või psoriaatilise artriidiga inimesed, kellel esineb labajala valu, turse, liigeste jäikus. Sokke tuleks kanda kolm kuud ning sokkide toimet hinnatakse eri küsimustikega. Sokid on uuritavale tasuta! Huvi korral kirjuta e-posti aadressil kristiine.horrak@gmail.com või helista telefonil 516 1909.

Tartu tervishoiu kõrgkooli füsioterapeudi õppekavas on aastatel 2021–2022 käimas uuring, kus hindame, milline mõju on germaaniumit sisaldavatel sokkidel reumatoidartriidi või psoriaatilise artriidi korral esinevatele labajala vaevustele.

Peale selle on tervislikul tekstiilil negatiivsete õhuioonide tekitamise võime ja tänu sellele arvestatavad antibakteriaalsed ning tekstiili enesepuhastusvõimet parandavad omadused. Näiteks vähendas germaaniumi ja titaandioksiidi lisamine tekstiili 51,6% bakterite sisaldust ning külv seentele oli negatiivne. Germaaniumi ja ränidioksiidi lõimimine tekstiili vähendas selles 99,9% Staphylococcus aureuse ja Escherichia coli sisaldust ning Klebsiella pneumoniae sisaldust 34,8%.

Uuringutes on leitud järgmist: • germaaniumit ja süsinikku sisaldavad põlvetoed vähendasid põlve osteoartriidiga patsientidel põlvevalu ja parandasid põlve funktsiooni, • tervislikust tekstiilist sokkide kandmine vähendas diabeetilise neuropaatiast ja artriidist tingitud krooniliste jalavaevuste korral valu enam kui platseebosokkide kandmine, • 20 minutit germaaniumit, titaani ja tsinki sisaldavate tekkide kasutamine diabeediga patsientide õlgadel ja säärtel suurendas naha temperatuuri ja verevarustust oluliselt enam võrrelduna tavalisi tekke kasutanud kontrollgrupi uuritavatega, • raske neerupuudulikkusega uuritavatel vähendas germaaniumit ja titaandioksiidi sisaldavast tekstiilist arteriovenoosset šunti katva plaastri kandmine nädala vältel ülajäseme tuimust ja valu ning Doppleri ultraheliuuringuga kinnitati olulist verevoolu kiirenemist ülajäsemes.

Sellega seoses on kasutusele võetud „funktsionaalse“, ehk „tervisliku tekstiili“ mõiste, mis tähistab sooja genereerivat ja sellega tekstiili termilisi omadusi parandavat materjali, mis aitab säilitada kehatemperatuuri selleks välist energiaallikat vajamata. Soojaproduktsioon tuleneb kaug-infrapuna elektromagnetlaineid väljastava keraamilise (nt germaaniumi) nano- või mikropulbri tsentrifuugimisel tekstiilikiududesse.

Põletikuliste liigesehaiguste korral esineb liigeste kahjustus, liigesvalu ja -turse, funktsioonihäiretega halveneb elukvaliteet. Peale selle on kroonilise valu korral depressiooni levimus neli korda suurem kui kroonilise valuta inimeste seas. Valu vähendamine ja funktsiooni parandamine tõstaks põletikulise liigesehaigusega inimese elukvaliteeti ning aitaks tal olla pikemalt ühiskonnas ja tööturul aktiivne, mistõttu kasutatakse liigesehaiguste ravis liigese tugisidemete, ortooside, sokkide, kinnaste, tekkide jms tekstiili koostises kindla suhtarvuga metalle (n-ö biokeraamikat).

