Keskmise naise menstruatsiooni mõju keskkonnale ning rahakotile on märkimisväärne. Hügieenitarvikuid, kogumahuga mitukümmend kilogrammi, kulub tema elu jooksul kokku umbes 11 000. See on prügi, mille lagunemiseks läheb ligikaudu 500 aastat ja mille ostmiseks on elu jooksul kulutatud umbes paar tuhat eurot. Lisades juurde veel kõige olulisema aspekti ehk organismi tervise ning üldise heaolu, jääb alles vähe kaalukaid põhjusi, miks peaks jätkama vanade harjumuste küüsis ning kasutama menstruatsiooni ajal tampoone või hügieenisidemeid.

Kui keskkonnateadlikkus on meie tarbimisharjumuste suunajana olnud fookuses alles viimasel kümnel aastal, siis tampoonide kahjulikust mõjust kõneldi juba 1980. aastatel, mil USAs registreeriti pärast tampoonide immutamist superimava keemilise ainega üle 900 toksilise šoki sündroomi juhtumi. 1990. aastatel lisandus info puuvilla kasvatamiseks kasutatavate putukamürgi jääkide olemasolust tampoonides.

Keskkonna- ja tervisesõbralik alternatiiv, mis on eksisteerinud juba 85 aastat

Olgugi et tänapäeval on selge suund võimalikult sünteetikavabade hügieenitoodete suunas, on tampoonide kasutamine endiselt seotud muu hulgas ka toksilise šoki sündroomiga. Organismi vähem koormav alternatiiv menstruatsiooni perioodiks on hügieenisidemed, mis aga ei võida paljude naiste poolehoidu seetõttu, et need võivad lekkida, neid on ebamugav kasutada ja lisaks ei võimalda sidemed menstruatsiooni ajal näiteks ujumas käia. Muu hulgas sisaldavad ka hügieenisidemed sünteetilisi lisaaineid imavuse tagamiseks.

Menstruaalanum ehk menstruatsioonitops (mida tuntakse populaarseima brändi järgi ka mooncup’ina) on karikakujuline plastist, silikoonist või kummist valmistatud anum menstruaalvere kogumiseks, mis patenteeriti juba 1935. aastal. Selle kasutamine võib esmapilgul tunduda pisut keeruline, kuid pärast mõningast harjutamist on pea iga naine uue tervisesõbraliku oskuse ning harjumuse omandanud. Menstruaalanum tuleb lihtsalt kokku voltida ning lükata tuppe nagu tavaline tampoon. Kui anum on sees, avaneb menstruatsioonitops ise, moodustades tupe seintega kindla vaakumi, mis ei lase verel kehast väljuda. Üks tops mahutab keskmiselt 25 ml vedelikku, mis on umbes poole rohkem kui tavaline tampoon või hügieeniside. Sestap ei pea menstruatsioonitopsile ka nii palju aega ega tähelepanu pühendama – anumat tuleb tühjendada umbes 12 tunni tagant.

Menstruaalanum on tervislik, turvaline ja keskkonnasäästlik alternatiiv nii sidemetele kui tampoonidele (allikas: Elamise Kergus)

7 kaalukat põhjust, miks eelistada menstruaalanumat tampoonidele ning hügieenisidemetele

See on Su kehale ohutu. Meie keha on meie tempel, mille eest peame hoolitsema parimal võimalikul moel. See, mille lubame oma organismi, määrab meie enesetunde ning päevade kvaliteedi. Sestap on äärmiselt oluline, et teeksime oma keha heaks ainult parimaid valikuid ning eelistaksime tooteid, mis on võimalikult naturaalsed. Menstruatsioonitopsid ei lekita toksilisi aineid, samuti ei pudene nende küljest puuvillakiude (nagu juhtub sageli tampoonidega). See on keskkonnasõbralik. Ühekordsed hügieenitarvikud toodavad aastas ligikaudu 200 000 tonni prügi, mis koormab planeeti mitusada aastat. Menstruaalanumat saab aga korduvalt kasutada, hõlpsalt puhastada ning see kestab aastaid. See on mugav. Iga algus võib olla pisut konarlik, ent harjumuse välja kujunedes kinnitavad naised kui ühest suust, et menstruaalanuma kasutamine on mitu korda mugavam kui tampoonide või hügieenisidemete pidev vahetamine ning jälgimine, et ega kuskilt midagi ei paista või leki. Menstruatsioonitops kinnitub vaakumi abil tupeseina külge ning tagab kaitse 12 tunniks, olenemata sellest, kas on päev või öö, milline on kehaasend või kui aktiivse tempoga elustiil. See on soodne. Viiepäevase normaalse vereeritusega menstruatsioonitsükli puhul vahetatakse tampooni umbes kolm korda päevas, see teeb umbkaudu 180 tampooni aastas. Lisades juurde hügieenisidemed ning pesukaitsed, kulutab naine hügieenitarvikutele keskmiselt 50 eurot aastas. Menstruaalanum on aga ühekordne väljaminek, mis teenib end tasa juba poole aastaga – sealt edasi on puhas kokkuhoid! Sa õpid on oma keha paremini tundma. Menstruaalanum võimaldab hoida silma peal erituva vere hulgal, koostisel, lõhnal jmt. Sel moel võid varakult jaole saada ootamatule tervisehäirele, ent õpid ka üldiselt oma keha ning menstruatsioonitsüklit paremini tundma. See on hügieeniline. Menstruatsioonitopsi kogunev veri ei puutu kokku tupeseinte ega õhuga, mistõttu ei hakka selles bakterid paljunema ega teki ebameeldivat lõhna. Anumat on ka kerge hooldada – pärast iga tühjendamist tuleb seda lihtsalt veega loputada ning soovi korral kasutada ka spetsiaalset puhastusvedelikku. Tsükli lõpus tuleks kuutopsikut pesta vee ning seebiga ja panna 1 minutiks keevasse vette. Anuma hoiustamiseks on olemas õhku läbilaskvad puuvillased kotikesed. See on turvaline. Kui menstruatsioonitops on õigesti paigaldatud, on see täiesti lekkekindel ehk sellega võib tunda end muretult nii magades, ujudes kui ka sportides. Kuutopsi võib paigaldada juba pisut enne päevade algust, et tunda end täiesti kindlana. Õigesti paigaldatud menstruaalanumat pole kehas tunda ning katsudes peaks see tunduma ühtlaselt ümar.

