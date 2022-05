Et vähendada liigesevaevuseid ja riski haiguste edasiarenemiseks, saab inimene enese heaks väga palju ära teha. Õige toitumine ja elustiil parandab elukvaliteeti ning annab liigeseprobleemide korral leevendust.

Milliseid vitamiine ja toidulisandeid tarvitada ja mida süüa, et ennast aidata?

Magneesium

Magneesium on inimese kehale väga oluline mineraal, mida organism vajab eriti just närvisüsteemi ja lihaste normaalseks toimimiseks. Samuti on see oluline osa ainevahetuses, vereringe töös ja südamelihaste talituses.

Magneesiumipuudus aga tekitab eelsoodumuse krooniliste põletikuliste haiguste, sealhulgas liigesehaiguste tekkeks ning toob endaga kaasa liigesekõhre kiirema kulumise ja pehmete kudede lubjastumise.

Et magneesiumitaset kontrolli all hoida, tasub vähendada kohvi ja alkoholi joomist, just need kaks võivad magneesiumitaset madalamaks viia. Ka võib olla magneesiumipuudus inimesel, kes kasutab spetsiaalseid ravimeid, mis aitab organismist vett väljutada.

Magneesiumirikkad toidud on näiteks rohelised köögiviljad, pähklid ja seemned, banaan, tatar, veise- sea- ja kanaliha, spinat, kama, brokoli.

D-vitamiin

Päikesevitamiini vajab iga elusolend. D-vitamiin leevendab meeleoluhäired ja aitab kaasa ainevahetusele. See aitab kehal omastada kaltsiumit ning on luustiku normaalse arenemise suhtes hädavajalik. Kui kaltsiumitase organismis on madal, hakkab keha seda omastama luudest, selle tagajärjeks on luuhõrenemise oht.

Õige toitumine ja elustiil parandab elukvaliteeti ning annab liigeseprobleemide korral leevendust.

Solaarium ja päikesekaitsekreemi kasutamine meile D-vitamiini ei anna, kuid piisab täiesti sellest, kui suvel 10–15 minutit päikese käes viibida. Talvekuudel see paraku nii lihtne ei ole.

D-vitamiini taset organismis saab tõsta ka õige toiduvalikuga. Lõhe, heeringas, kilu ja lest, tuunikala, juust, veisemaks ja ka munakollane sisaldab D-vitamiini. Peale nende on võimalik tarbida piima, juustu ja hommikusöögihelbeid, kuhu on tööstuslikult päikesevitamiini sisse pandud. Kui vaatamata toiduvalikule siiski D-vitamiini tase kehas madal püsib, on soovitatav tarvitada toidulisandit.

D-vitamiin parandab immuunsust ning aitab vähendada põletikke. Krooniliste haiguste ravis on kasutusel ravimeid, mis tekitavad kõrvalnähuna D-vitamiini puudust. Neid ravimeid tarvitavad inimesed peaksid D-vitamiini taset sagedamini kontrollima.

Oomega-3-rasvhapped

Kuna põletik liigestes tekitab sageli turseid ja valulikkust, tasub tarbida rasvast kala ja kalaõli. Oomega-3-rasvhapete tarvitamine vähendab põletikuprotsessi liigestes ja sellega liigeste jäikust ja valulikkust. Samuti aitab see rasvhape võidelda ärevusega, langetada stressitaset ning on kasulik ka silmanägemisele.

Oomega-3-rasvhape vähendab turseid. Foto Caroline Attwood, unsplash.com

Toidus leidub Oomega-3-rasvhapet näiteks kreeka pähklites, lina- , kanepi- ja kõrvitsaseemnetes, lõhes, forellis, heeringas ja tuunikalas.

Glükosamiin

Glükosamiini näol on tegemist liigesekõhre, liigesvedeliku ja kõõluste olulise koostisosaga, mille tase organismis vanuse kasvades langeb. Glükosamiini abil toodab organism koostisosi, mis on vajalikud lagunenud kõhrekoe asendamiseks, samuti vähendab see põletikureaktsiooni liigesvedelikus. Glükosamiini leidub koorikloomade kestades ja loomade luudes ning nende baasil sobiv toidulisand toodetaksegi.

Raud

Kroonilise liigesehaigusega inimest vaevab sageli rauapuudus. Samuti võib raua imendumine olla kroonilise põletiku tõttu häiritud. Rauapuuduses vaevlev inimene on sageli väsinud, motivatsioonitu, kahvatu jumega, tal on käed sageli külmad ning teda kimbutab peavalu.

Rauda omastab organism kõige paremini loomsest toidust, millest parim on punane liha, maks ja mereannid. Taimsetest saadustest, näiteks teraviljatoodetest, läätsedest, maasikatest, datlitest, rosinatest, kaunviljadest, tomatist, nõgesest ning punapeedist imendub raud organismi raskemini ja sellisel juhul aitab veidi kaasa C-vitamiini samaaegne tarvitamine.

Vaid toidulisandite ja vitamiinide tarvitamine ei ole piisav

Liigeseprobleemide korral ei tohi kindlasti ära unustada liikumist, see on ülimalt oluline abi liigeste liikuvuse parandamiseks, vähendab liigesevalu ja aitab üldise väsimuse vastu. Eri liigesehaiguste leevendamiseks on spetsialistid välja töötanud vastavad harjutuste kavad, kuid abiks on igasugune liikumine. Näiteks jalgrattasõit, jalutamine või ujumine. Iga uut liikumisharjumust kehale tutvustades alusta väga rahulikus tempos ja sujuvaid liigutusi tehes. Kui pärast füüsilist koormust on liigesed turses, siis võib abi olla käteräti sisse keeratud jahutavast külmakotist.

Õige toitumine on liikumise kõrval võrdsel kohal, kuid tõsisemate liigeseprobleemide korral on kindlasti vajalik konsulteerida spetsialistiga, käia regulaarselt arsti juures kontrollis ning vajadusel tarbida arsti kirjutatud ravimeid.