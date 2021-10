Käisi kinnitusel tegeleb Telia hetkel selle nimel, et saabuvaid petukõnesid blokeerida.

“Kui te peaks sellise kõne saama, tasub see viivitamatult katkestada. Samuti ei tohiks mingil juhul järgida helistaja juttu ja juhiseid,“ ütles Telia küberturbe valdkonna juht.

Aigar Käisi sõnul on tegu tüüpilise petukõnega, mille käigus püütakse inimestelt välja meelitada nende pangaparoole.

Petukõned tulevad just kui Eesti numbrilt ehk suunakoodiga +372, kuid suunakoodile järgnevad juba sellised numbrid nagu 0, 1 või 2, mis pole Eesti telefoninumbritele iseloomulik numeratsiooni algus, ehk siis näiteks +3720…; +3721…; +3722…, teatas Telia pressiesindaja. Helistajad püüavad inimestega kontakti saada vene keeles.

