Autode tehnilise ülevaatuse nõuete tõttu kujuneb märts igal aastal kõige tihedamaks kuuks, mil ülevaatuse läbijate hulk kasvab hüppeliselt. Turvalisuse tagamiseks nii töökodades kui tänavatel on autoteenindused ja ülevaatuspunktid võtnud kasutusele kõrgendatud meetmed.

Amservi järelteeninduse juht Ahti Aasala selgitas, et ettevõtte autoteenindused ja sealsed ülevaatuspunktid on eelmise kevade kogemustele tuginedes võtnud kasutusele täiendavad viisid turvalise ja ohutu teeninduse tagamiseks, et kõik vajalikud tehnoülevaatused saaksid teostatud ka viirusperioodil.

“Teeme kõik selleks, et inimesed ei tunneks hirmu tehnoülevaatusesse tulemise ees ja teaksid, et saavad selle läbida turvaliselt ning enda tervist mitte ohtu seades. Meie kõigi eesmärk ja vastutus on tagada, et ülevaatused ei lükkuks edasi ega muudaks tehniliselt mittevastavate sõidukite tõttu liiklust teedel ohtlikuks,” selgitas Aasala.

Selleks, et autojuhid saaksid oma sõiduki turvaliselt ülevaatusele viia, on Amservi järelteenindusjuhi sõnul võimalik broneerida endale kindel aeg iseteeninduses, telefoni või e-posti teel ja tulla siis kohale, et mitte oodata klienditeenindusalas. “Haigestudes või eneseisolatsiooni korral saab mõistagi muuta ka eelnevalt kokku lepitud ülevaatusaega,” märkis Aasala.

Autoomanikel palutakse võimalusel mitte jääda tööde teostamise ajaks ootealasse, kuid juhtudeks, kui see on vältimatu, on ruumid korraldatud Aasala sõnul ümber nii, et füüsiline kontakt teiste kohalviibijatega oleks minimaalne. “Järgime 25% täituvuse nõuet ning palume, et autoomanik tuleks ülevaatusele üksi.” Ta lisas, et samuti on kohapeal kättesaadavad nii kaitse- kui desinfitseerimisvahendid.

“Ümberkorraldused ja ettevaatusabinõud on vajalikud, sest igal kuul läbivad Eestis tehnoülevaatuse tuhanded sõidukid. Ainuüksi Amservi järelteenindustes Tallinnas, Pärnus, Tartus, Paides ja Viljandis jõuab igal aastal tehnoülevaatusesse ligi 21 000 sõidukit,” kirjeldas Aasala ja lisas, et Eestis suunatakse keskmiselt 16% sõidukitest olulise tähtsusega puuduste tõttu lisaks veel ka korduvülevaatusele.

“Kindlasti soovitan autoomanikel tulla tehnoülevaatusele ka praegusel raskel ajal, sest on ohtlik sõita tänaval masinaga, mille kehtiv ülevaatus on lõppenud või millel on tehnilised rikked, mis vajavad parandamist,” pani Amservi järelteenindusjuht sõidukiomanikele südamele, et nii hoiab auto kasutaja ennast ja ka kaasliiklejaid. “Ülevaatuspunktid on pidevalt töös ning korraldatud vastavalt, et nii spetsialistid kui autoomanikud tunneksid end turvaliselt.”

