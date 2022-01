5. jaanuaril tunnustati taas Põhja prefektuuri koertegrupi koerajuhte ja teenistuskoeri. Neist enamik on juba teenelised ning kogunud parima tiitleid aastaid. Põhja prefektuuri koertegrupis töötab praegu 14 juhti ja 17 koera. Mõnel koerajuhil on hoolitseda ja kasvatada koguni kaks abilist.

Põhja prefektuuri koertegrupi juhtivkoerajuht politseikapten Erki Aivola ütleb, et Harjumaal ei ole Euroopa Liidu maismaapiiri. „Seepärast pole prefektuuri piirivalvebüroo koosseisus ka teenistuskoerte üksust. Harjumaa piiripunktides ehk Tallinna lennujaamas ja sadamates töötavad samad koerajuhid ja teenistuskoerad, kes kuuluvad täna prefektuuri koertegrupi koosseisu,“ lisab kapten Aivola.

Prefektuuri koertegrupis töötab praegu 17 teenistuskoera. Nende hulgas on saksa ja belgia lambakoerad, inglise springerspanjel, vene jahispanjel ja siledakarvaline retriiver.

„Raita on pisike ja armas, kuid tema nina on võimas vahend erinevate narkoainete avastamiseks.“

Üksuse algusaastana Tallinnas loetakse 2004. aastat. Põhja prefektuuri parimate koerajuhtide ja teenistuskoerte valimise traditsioon ulatub 2008. aastasse. Sellest ajast on tunnustatud koerajuhte, kellel oli aasta jooksul enim töövõite. „Meie grupil on olemas ka rändkarikas, kuhu alates 2008. aastast kinnitatakse igal aastal plaadike kahe koerajuhi ja teenistuskoera nimega. Parimad koerajuhid saavad mälestuseks ka tänutahvlid,“ selgitab Erki Aivola.

Pidevalt parimad

Eelmise aasta parimad koerajuhid on Julia Eesalu ja Natalja Potaptšuk. Parim patrullkoer on kolmandat aastat järjest belgia lambakoer Sharky ja parim narkokoer juba viiendat korda vene jahispanjel Raita.

Vene jahispanjel Raita ja tema juht Natalja Potaptšuk.

„Sharky on kuueaastane belgia lambakoer malinois, kes valiti prefektuuri parimaks patrullkoeraks ka kahel eelneval aastal. Sharky perenaine Julia Eesalu nimetati parimaks koerajuhiks juba kuuendat korda. Varem on prefektuuri parima patrullkoera tiitli kolmel korral saanud Julia eelmine teenistuskoer Macho. Koer saadeti 2019. aastal pidulikult pensionile ja ta elab Julia kodus,“ kirjeldas Aivola.

Sharky suurimate saavutuste seas on Harjumaal hooldekodust kadunud eaka mehe elu päästmine, kuriteopaigast olulise asitõendi leidmine ja liiklusõnnetusse sattunud autost narkoainete avastamine.

Avastas narkoainet kohviveskist

„Kaheksa-aastase vene jahispanjeli Raita jaoks on see oma töösuuna kategoorias viies tiitlivõit. Natalja Potaptšuk valiti parimaks narkokoera juhiks juba 11. korda. Raita on pisike ja armas, kuid tema nina on võimas vahend erinevate narkoainete avastamiseks. Ühes juhtumis üritasid kuriteos kahtlustatavad peita keelatud aineid kohviveskisse, lootes, et kohvi tugev lõhn suudab koera eksitada. Kuid see plaan ei läinud läbi ja Raita leidis kohviveskist amfetamiini ning veel ühest peidikust suures koguses narkootilist ainet,“ kirjeldas Aivola.

Sharky on belgia lambakoer malinois. Fotol koos perenaise Julia Eesaluga. Fotod Reelika Riimand / PPA

Loomad said auhinnaks mänguasju, mitmesuguseid spetsiaalseid maiuseid ja pehme lamamispesa, kus saab pärast tegusat tööpäeva või jalutuskäiku pikutada ja puhata. Tänavu said parimad koerad lisaks veel uued nahast kaelarihmad. Sellele on kinnitatud metallist plaadike koera nime ja aastaarvuga, tähistamaks selle aasta parima teenistuskoera tiitlivõitu. Kaelarihm ei ole aga Aivola sõnul igapäevaseks kandmiseks, vaid see on mälestuseks edukast tööaastast.

Mida toob koertele ja nende juhtidele tänavune aasta?

„Loodetavasti tuleb edukas tööaasta. Mitmetel koerajuhtidel on suvel ja sügisel ees atesteerimised, kus hinnatakse teenistuskoera oskusi ning juhi ja koera koostööd. Augustis on plaanis korraldada teenistuskoerte kutsemeisterlikkuse võistlused, korraldamist veab tänavu Lääne prefektuur,“ ütleb Erki Aivola. Et pandeemia on võistlusi edasi lükanud, on need seekord eriti oodatud.

Mõnel koerajuhil avaneb võimalus panustada ka Euroopa välispiiri turvalisse olukorda Frontexi ühisoperatsioonide kaudu.

Ootavad uusi kutsikaid

Põhja prefektuuri koerajuhid ootavad sellel aastal vähemalt kahe neljajalgse kolleegi lisandumist. „Eeldatavasti aasta teises pooles. Seegi on emotsionaalne sündmus, mis tähistab kutsika saanud koerajuhile töörohke perioodi algust,“ räägib Aivola.

Prefektuuri koertegrupi vanemkomissar Julia Eesalu räägib lehele, et kutsika saab juht umbes kahe kuu vanusena. Ehk niipea, kui kasvataja seda võimaldab, et koerajuhi ja koera vahel tekiks hea side ja usaldus. „Koer elab oma juhi kodus ja nad alustavad treenimist kohe, kui kutsikas meile saabub. Koos läbitakse umbes kahe aasta vältel koolitusi sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuses Murastes. Lisaks tehakse koos treeninguid tööl või kodus,“ lisab naine.

Abiline läbib atesteerimise ehk saab täieõiguslikuks politseikoeraks, kui on umbes kaks aastat vana. „Meie koerad elavad oma perenaiste ja peremeeste kodudes ka pensionile jäädes,“ lõpetas Eesalu.

Keilas avati jalutusväljakud koertele

Laupäeval, 8. jaanuaril anti Keilas koerte ning nende omanike käsutusse Niidu ja Põhja tänavate vahele rajatud jalutusväljakud. Omaette aedikud on nüüdsest suurematele neljajalgsetele ning ka väikestele koertele.

„Hulk koeri oli tulnud täna koos peremeestega Niidu tänavale, et avada koerte jalutusväljakud. Peale abilinnapea Inge Angerja sissejuhatust keeras linnavolikogu esimees Tanel Mõistus ukse sümboolselt lukust lahti ja andis võtme üle Keila koerasõprade klubi juhile Anu Oksale,“ teatas linna Facebooki lehekülg.

Anu Oks kutsus külalised sisse ja näitas, mida võiks aedikutes koertega teha. Samas soovitas klubi just talvel lume ja jääga koeri atraktsioonidele mitte lubada, sest talvistes tingimustes on suur vigastuste oht. „Talvel lume ja libedaga võiks lasta koertel pigem aedikus ringi joosta. Ja kui ilmad lubavad, siis proovida harjutusi mänguväljakule rajatud elementide peal. Kindlasti pole atraktsioonid mõeldud laste mängumaaks,“ õpetati linnarahvast-koeraomanikke.

Kunagise keskkooli ja hiljem gümnaasiumihoone tühja krundi kõrvale rajati kaks aiaga piiratud ala. Üks suuremate ja teine väiksemate koerte jaoks.

Koerasõprade klubi neljajalgsed avamispäeval. Väljakud suurtele ja väikestele loomadele asuvad kunagise kooli kõrval. Fotod Allar Viivik

Jalutus- ja mänguväljakul saab kasutada slaalomit, poomi, rõngast, A-kaldpinda, hüppetakistust, platvormi ja tunnelit. Elemendid on tellitud Tommy Play OÜ-st, väljaku rajamistööga tegeles ja atraktsioonid pani üles Topmatic OÜ. Koerte jalutusplatsi igapäevase koristamise eest kannab hoolt Turf OÜ.