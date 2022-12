Kui sel aastal on tekkinud mõte, et kuusepuu võiks metsa jääda ja poes leiduvate ehete seast midagi erilist ja meelepärast ei leia, siis on mitmeid variante, kuidas neid ise valmistada. Appi tuleb võtta loomingulisus ja osavad näpud.

Soovil oma koju tekitada alternatiiv jõulupuule võib olla palju põhjuseid. Olgu selleks siis soov loodust säästa või lemmikloom, kes sugugi silmailul rahulikult särada ei lase ning järjepidevalt oma küünte ja hammaste tugevust proovida tahab nii, et puu ikka ja jälle kummuli on. Või lihtsalt mõte, et sellel aastal võiks olla teistmoodi.

Kuusepuu asemel…

Kui kuusele vee lisamine ja langevad okkad tunduvad liigne tegevus niigi teguderohkesse jõuluaega, aga kunstkuusk ei ole ka päris see, mida oma koju soovid, siis selle asenduseks on mitmeid võimalusi.

Alternatiiv on potikuusk, mille puhul küll kastmisest ei pääse, küll aga saab selle hiljem maha istutada ja kasvama jätta.

Kuusekujuliselt seinale sätitud jõulutuled annavad kodule palju juurde. Tulede alla saab lisaks panna metsast leitud langenud oksad, mis alt-üles-suunas järjest kahanevas mõõdus kinnitatuna tekitavad kuusepuu kujundi. Selle saab omakorda kaunistada käbide ja ehetega.

Rõdu ehteisse. Foto Astrid Vaiksaar

Puidust valmistatud jõulupuu. Foto Tuuli Majorov

Need, kelle kodus rohkelt raamatuid, saavad teha neist ühe sätitud virna ja selle omakorda jõulutuledega ära ehtida.

Kuusepuu saab ise valmistada ka parajaks lõigatud lauajuppidest. Kui need kinnitada raudtoru külge läbi puuritud aukude, saab selle ühel aastal sättida spiraalikujuliselt ja teisel hoopis haraliselt. Nii saab luua koju vaheldust ühe ja sama jõulupuuga kümneid aastaid.

Kuuselõhna toovad tuppa ka metsast toodud maha langenud kuuseoksad. Väiksemad oksad saab panna vaasi, suurema oksa võib panna laest alla pidulaua kohale rippuma ja sellele omakorda erinevad kaunistused seada. Maagilisust võib lisada kunstlume või kullaspreiga.

Raamatuvirmast kuusepuu. Foto Toa Heftiba

Ära saab kasutada kõik pinnad, mis suvisel ajal lillemere alla sätitud on. Kaunista rõdul olev piire kuuseehetega ja lisa sinna metsast leitud maha langenud kuuseoksi ja kodu ongi jõulurüüs!

Suur rõõm isetegemisest

Jõulukuulid ja kaunistused pakuvad rohkelt silmailu, valikuid on igale maitsele. Veelgi suurem rõõm on siis, kui kogu seda ilu oma kätega luua. Kuuseehteid saab lihtsamate vahenditega ka ise meisterdada. Kõige hõlpsam on ehteid valmistada käepärastest vahenditest. Apelsiniviile 75 kraadi juures umbes 3 tundi kuivatades saad imeilusad kaunistused.

Viilude külge saab liimi või paelaga kinnitada kaneelikoore ja aniisitähekese. Veel üheks lihtsaks võimaluseks on kaunistada käbisid. Lisades neile erinevaid nööpe, sädelust ja litreid saab ka väikelaps jõuluehete meisterdamisel kaasa lüüa ja oma fantaasia lendu lasta.

Oksajuppe kujunditeks kokku kleepides saab valmistada toredaid ehteid nii jõulupuule kui ka niisama seinale rippuma. Ka need võib läbi põimida paelaga või kaunistada meelepäraste vahenditega.

Tualettpaberi sisurullidest jõuluvana ja põhjapõder.

Litrite ja nööpidega kaunistatud käbid. Foto Merit Põld

Pisut peenemat näputööd võib teha viltmaterjali ja pärlitega. Vilt ei hargne ja ei vaja rohkem nõelapisteid kui kahe kujundi omavahel kokku kinnitamiseks. Niidi ja nõela asemel võib kasutada ka liimi. Kui oled meelepärased kujundid välja lõiganud, ühenda need omavahel, täida vatiiniga ja lisa aroomi andmiseks näiteks kaneeli või apelsinikoore tükikesi, kaunista pärlite ja muu ilusaga.

Väiksemate lastega on vahva koos meisterdada ja enamasti tekib igas kodus aegajalt üks hea käsitöö põhjaks kasutatav algmaterjal – tualettpaberi papist sisurull. Sellest saab valmistada igasuguseid loomi ja paljusid ehteid. Üks vahva näputöö on värvilise paberi, sädelevate liimide ja värviliste tupsude abil neist jõuluvana ja põhjapõder meisterdada!