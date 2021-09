“Lapsena ikka vaatasin “Raketti”, aga ei mõelnud kunagi, et võiksin ise sinna saatesse sattuda – seal tundusid kõik nii targad olevat. Arvasin, et peab ikka tohutu teoreetiliste teadmiste pagas seal osalemiseks olema.”

Nii kõneleb saate “Rakett 69” äsja lõppenud hooaja võitja Karl Mell – Kangru külast pärit noormees, kes on lõpetanud Kiilis põhikooli, sel kevadel sai aga lõputunnistuse Tallinna Reaalkoolist. Üks uskumatuna tunduvaid tõikasid Karl Melli elus oli sellega teoks saanud – noorte teadussaate võitmine.

“Ega tegelikult selles midagi nii uskumatut olegi,” tõdeb noormees, kes ei lõpetanud gümnaasiumi ei kuld- ega hõbemedaliga, vaid oli enda sõnade kohaselt selline keskmine neljamees.

Saatesse sattus ta aga päris juhuslikult. “Kaks klassivenda ütlesid, et nemad lähevad, kutsusid kaasa. Mõtlesin siis – miks mitte, panen ennast proovile,” meenutab Karl Mell saatesse minekut.

Raketi nähtamatu osa

Selliseid enese proovilepanijaid oli kokku 150 teadushuvilist noort, kes kandideerisid 30 kohale. Žürii tegi valiku intervjuude käigus, kus testiti töötamis- ja mõtlemisoskust. Esimese telesaate põhjal, kus jälgiti ka esinemisoskust, valiti välja 15 noort, kes jagati kolmeks meeskonnaks.

Edasi tuli aga see, mida kõik huvilised televaatajad ekraanidelt juba näinud: ülesanded, lahendused, rõõmuhõisked ja kurvastuspisarad.

“Minu jaoks olid raskeimad ülesanded need, kus tuli palju kasutada valemeid, teoreetilisi teadmisi,” tunnistab võitja. “Kui läks aga loogika ja proovimise-katsetamise peale, siis sain lihtsamalt hakkama, hakkasin kohe tegutsema,” tunnistab tegutsemishimuline noormees.

Ta ei salga, et käis mitmel korral ka nn duellis ehk siis saatesse püsima jäämise nimel kellegagi kahevõi(s)tluses. “Duellis on vaja närvi, enesekindlust. Mitmel korral mõtlesin, et nüüd on mäng minu jaoks läbi. Aga ei – välja mängisin,” meenutab noormees raskemaid momente. Ja tänab oma tugimeeskonda.

“Saatevoorudeks valmistumine võttis tohutult töötunde. Need töötunnid jäid kõik loomulikult kaamera taha. Need tegin koos mitme abilisega,” tunnistab võitja. See tähendab, et igal saates osalenul oli oma tugimeeskond, kes aitas nii vahendeid leida kui ka võistlusülesanneteks valmistuda. “See teadussaates osalemine oli mingil määral nagu tippvõistlustel spordis kaasa löömine, kus igal sportlasel on abimeeskond toetamas,” võrdleb võitja. Aga nagu tippspordis, nii jäi ka teadusvõistlustel viimane, kaalukaim osa ikka võistleja panustada.

Võiks ju arvata, et teadussaate “Rakett 69” võitja ainuvõimalik valik on ülikool. Seda enam, et kaks meie auväärseimat, nii Tartu ülikool kui Tallinna tehnikaülikool pakuvad võitjale preemiaks eksamiteta sisseastumist ükskõik millisele erialale. Ole ainult hakkaja dokumente täitma…

Millisesse ülikooli edasi?

“Minu valik on veel kord enese proovilepanek, eneses selgusele jõudmine,” naerab Karl Mell. Gümnaasiumi lõpetanud noormees tahab võtta vaba aasta, et teada saada, mida ta elus tegelikult teha tahab. Karl Mell soovib proovida erinevaid ameteid erinevates firmades.

“Alustada tahaksin LHV-s. Edasi sõltub juba paljudest muudest asjaoludest,” ütleb noormees. Seda enam, et erinevaid ameteid pidades tahab ta jätkata ka sportlaskarjääri triatleedina. “Tahan kogeda, mida kujutab endast tippsportlase elu,” mõtiskleb triatlonis Eesti koondisesse jõudnud Karl Mell. Aga olgu siis tulevikus ülikool või profisport – endast tahab Karl Mell ikka viimase anda.