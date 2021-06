EELK usuteaduste instituut alustas rahvaülikooli laadset õpet, milles õppejõud ja vaimulikud harivad soovijaid kristluse, kultuuriloo ning usundite teemadel. Enese täiendamiseks ei pruugi huviline olla ühegi koguduse liige.

Harju Elu küsimustele vastas usuteaduste instituudi (UI) täiendusõppeosakonna juht ning EELK Kose Püha Nikolause koguduse vaimulik Kerstin Kask.

Kas ja kui kaua on rahvaülikool usuteaduste instituudi juures tegutsenud?

Idee pakkuda sellelaadset õppimisvormi on erinevates instituudiga seotud peades küpsenud juba pikemat aega. Tänavu maikuus sai idee esimest korda tõeks ning toimus esimene koolitus.

Kas e-rahvaõppele aitas kaasa ka kevadine kehv olukord koroonarindel?

Instituudis on 2004. aastast alates populaarne magistriõppe programm kristliku kultuuriloo alal. See on mõeldud eelkõige neile, kes usuteadust varem õppinud ei ole ning seetõttu on õppurite hulgas erinevate erialade esindajaid.

Nende inimestega vesteldes tuli välja, et huvi kristluse ja erinevate religioonide vastu on suur, ent alati ei taheta seda huvi diplomiks vormida. Seetõttu hakkasime mõtlema lihtsamale õppevormile, kus inimene saaks valida lühemaid ja just teda huvitavaid kursusi.

Instituut on seni pidanud oluliseks klassiruumis sündivat sünergiat, haridust inimeselt inimesele. Ent möödunud kevadel alanud ja praeguseni kestev distantsõppe vajadus on esmalt õpetanud distantsõppe võimalusi kasutama ning teisalt ka tekitanud vajaduse neid kasutada, sest teisiti pole võimalik.

Kuidas koostatakse programm ja mida on õpetatud?

Mais-juunis on neli koolitust, mida peavad eelkõige instituudi põhikohalised õppejõud või teatud regulaarsusega õpetavad külalisõppejõud. Esimesed teemad on õppejõud ise välja pakkunud, lisaks natuke õhu nuusutamist ja kõhutunnet.

Vaimulik ja õppejõud Kerstin Kask. Fotod erakogu

Kavatseme koolitusel osalejatelt küsida tagasisidet, milliseid koolitusi oodatakse. Esimesi mõtteid on juba sügiseks tulnud. Näiteks kristlik kunst või piiblilugude kujutamine kunstis. Kindlasti korjub neid ideid veel.

Esimene koolitus ehk Jaan Lahe “Mis saab inimesest pärast surma? Surm ja sealpoolsus religioonides” on möödas. Kuidas oli osavõtt ja huvi?

Tundub, et surma ja teispoolsusega seotud teemad on huvipakkuvad, esimesele koolitusele registreerus 38 inimest. See on meie kontekstis tulemus, millega oleme väga rahul. Me otseselt ei uurinud, kust osalejad tulevad. Tean, et vähemalt üks inimene oli Rootsis elav eestlane. Ma usun, et hetkel oli ikka enamik siiski siitsamast kodumaalt.

Millised on tagasiside ning arvamused?

Praeguse seisuga on tagasisidet andnud need, kes koolitusega rahule jäid. Nemad on andnud ka mõtteid, mida parandada ning mis teemasid edaspidi pakkuda. Loodan, et neid avaldatakse veel julgemalt.

Mida on enim küsitud? Mida üldse Teie kui vaimuliku käest päritakse?

Teadmised on väga erinevad. Ma arvan, et skaala ühes otsas on need, kellel igasugune religiooni ja usuga seotud mõistestik peaaegu puudub. Ma kahtlustan, et nemad ei jõua ka meie koolitustele. Teises otsas aga inimesed, kes on iseseisvalt ja erinevate koolituste kaudu omandanud väga laialdased teadmised. Enamikul jääb tõenäoliselt puudu õppe süsteemsusest, sellest selgroost, mille külge uusi teadmisi haakida.

Tehniline pool: kuidas saab registreerida ning tasuda?

Instituudi koduleheküljel on iga koolituse kohta tutvustus, link registreerumiseks ja pangalink osalustasu maksmiseks.

Kas osavõtt eeldab mõne kristliku (või mittekristliku) koguduse liikmeks olekut?

Osalejatelt eeldatakse ainult huvi ja soovi osaleda. Kogudusse kuulumist ei eeldata (seda ei tehta ka meie teiste programmide puhul) ning rahvaülikooli loengud ei eelda ka varasemaid teadmisi. Ikka ja ainult huvi ja soovi õppida ning maailmale eelarvamustevabalt läheneda.

Kas ja kuidas kursused sügisel jätkuvad?

Kindlasti jätkame sügisel. Mõttes mõlguvad praegu teemadena kristliku kunsti ja piiblilugude seosed, maailmausundite tutvustus, uususundid, kristliku pühadekalendri ja rahvakalendri seosed. Usun, et oleme piisavalt paindlikud ja loomingulised selleks, et panna kokku programm vastavalt osalejate ootustele. Loomulikult ei saa keskenduda üksikisiku või väga väikese huvigrupi väga spetsiifilistele huvidele, aga laiematele teemadele suudame kindlasti erinevatest vaatepunktidest läheneda.

Vormi poolest jätkuvad kindlasti Zoomi vahendusel peetavad kursused, ent loodame olude paranedes kindlasti ka midagi instituudis kohapeal korraldada.