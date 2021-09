28. augustil 2019 nimetas rahvusvaheline Euroopa kultuuripealinnade ekspertkomisjon 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Tartu, tuginedes Tartu ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsuse taotlusele ehk kandidatuuri raamatule. Ning ettevalmistusi alustati juba mõned kuud hiljem, valmistamaks linna ja maakonda ette tiitli vastuvõtmiseks.

Selleks, et Euroopa kultuuripealinna ettevalmistused ja tiitliaasta võimalikult tulemuslikult ellu viia, on linnades ja regioonides tavaks luua nendele eesmärkidele pühenduv organisatsioon. Sihtasutus Tartu 2024 loodigi Tartu linnavolikogu otsusega 2019. aasta detsembris.

Tartu kui Euroopa kultuuripealinn peab täitma arenduskava ning selle erinevad etapid ajaliselt enne tiitli saamist. Euroopa kultuuripealinn on Euroopa hinnatuim kultuuriprojekt, mis ühendab kõik korraldava linna või regiooni ideed, inimesed ja valdkonnad ja sellega koos ka kõiki hõlmavad isikupärad.

Euroopa kultuuripealinnu valitakse 1985. aastast. Sellest on saanud Euroopa Liidus kultuurivallas üks mõjukamaid ettevõtmisi, mis toob linnale lisarahastust, ärgitab seadma pikaajalisi eesmärke ning suurendab turistide arvu. Viimati omas Eesti linn seda tiitlit 2011. aastal ja siis oli selleks Tallinn. 10 aastat tagasi omandatud tiitel näitas, kui palju suutis üks tunnustus juurde anda oma kultuuri elavdamisse ja turismi kasvu, pakkudes teenindus, majutus ja kultuurialastel valdkondades teenistuse kasvamiseks.

2019. aastal olid Euroopa kultuuripealinnad Itaalias asuv Matera ning Bulgaarias Plovdiv. Järgmisel aastal kandsid tiitlit Horvaatia sadamalinn Rijeka ning Iirimaa linn Galway. 2021. aastal on tiitli kandjad Elefsina Kreekast, Timisoara Rumeeniast ning Novi Sad Serbiast, 2022. aastal aga Leedu linn Kaunas ning Esch-sur-Alzette Luksemburgist. 2023. aastal on kultuuripealinnu üks ning see tuleb Ungarist. 2024.aastal saab kultuuripealinna tiitli samuti üks Austria linn. Eestis konkureerisid oma kohale kaks linna – Tartu ja Narva.

Tartu siiski haaras tiitli ja alustas 4-aastast suurt projekti oma eesmärgi käiku viimiseks.

Kultuuripealinnad 2021–2025

2021 – Elefsina (Kreeka), Timisoara (Rumeenia) ja Novi Sad (Serbia)

2022 – Kaunas (Leedu) ja Esch-sur-Alzette (Luksemburg)

2023 – Veszprém (Ungari)

2024 – Tartu (Eesti), Bad Ischl (Austria) ja Bodø (Norra)

2025 – selgumisel (üks linn Sloveeniast ja üks linn Saksamaalt)

Tartut on pea alati mäletatud kui ülikoolilinna ja hariduse tippu. Kui just raekoja platsil ei istu Suudleva Tudengi Baari kõrval, võib ajaloolist hõngu tunda üle kogu linna. Tartust läbi voolav Emajõgi kutsub nii kalastajaid, mereteadlasi, biolooge ja uurijaid üle kogu maailma ning pea kõik riigi turistid külastavad just seda linna väljaspool pealinna. Kuna tegemist on ka lennujaama omava linnaga Lõuna-Eestis, siis on turism ka lennukiga võimalik.