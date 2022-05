Kevad saabub Eestis tihti ootamatult, kuid siiski väga oodatult. Esimeste soojemate päikesekiirtega liiguvad inimesed õues üha rohkem ja otsivad võimalusi, mida kõike pärast pikka ja pimedat talve ette võtta.

Juba varakevadel hakkab aiaomanik oma aias sagima, aknalaudadel taimi ette kasvatama ja mõtted liiguvad uue kasvuhoone, aiatööriistade ja ehk ka vajalike masinate soetamise peale, mida kõike kevade ja suve jooksul kasutada tuleb.

Muidugi ei saa siin ära unustada lapsi, sest kõige lihtsam viis neid aiatöid tehes tegevuses hoida on tekitada neile aeda atraktsioone. Olgu see siis batuut, kiik, pallimäng või mängumaja. Siin tuleb appi Kaup24 oma rikkaliku kaubavalikuga.

Mida toredat võiks kevadel ette võtta?

Ratta- või rulluisusõit meeldib kõigile, olgu see kohalikul kergliiklusteel harjutamine või pikem retk. Rattavalikud ei piirdu enam vaid pelgalt eri suurustes jalgratastega kogu perele, variante on teisigi. Kui pere pisematel veel tavalise jalgrattaga sõitmine selge ei ole, pole sugugi kellelgi vaja lõbust ilma ja koju ootama jääda.

Kevad kutsub õue.

Jalgrattatool, jooksuratas või hoopiski tõukeratas on suurepärane võimalus tavalise jalgratta asenduseks, et kõigil oleks võimalus ühiselt aega veeta. Alternatiiv, mis pakub tihti pinget eelkõige teismelistele ja meelitab neidki perega ühiselt aega veetma on elektritõukeratas, tasakaaluliikur ning rula.

Kindlasti ära unusta kiivrit ja kaitsmeid!

Kui tekib soov linnakärast eemale minna, võiks plaani võtta ühe matka looduses, et kosutavat metsaõhku hingata. Miks mitte sobivate ilmade korral lausa telkima jääda? Et ennast mugavalt tunda, on vaja kaasa võtta korralik varustus.

Üks korralik telk, magamiskott ja matt, taskulamp, taskunuga, veepudel ja korralik selja- või matkakott, kuhu kõik toit ja vajalik mahutada, on sellisel puhul lausa kohustuslik. Mugavust annab juurde külmakast, gaasipliit ning õhtuse lõkke ääres istumiseks võta kaasa matkatoolid.

Looduses liikudes ei tohiks ära unustada häirivaid putukaid, kes võivad lõbusast seiklusest kiiresti tüütu ettevõtmise teha. Õnneks on igale murele lahendus ja putukatõrjevahend on kättesaadav kõigile, igale pereliikmele ja ära ei ole unustatud ka lemmiklooma. Õnneks ei pea kogu seda kraami mööda poode taga ajama ja ennast juba enne mitut kilomeetrit matkamist ära väsitama.

Nutikell on suurepärane abiline.

Suurema vaevata saab kõik vajaliku soetada ühest kohast ‒ www.kaup24.ee veebilehelt.

Kindlasti ära unusta oma seiklusi ja mälestusi jäädvustada fotokaamera või mobiiltelefoniga. Kodust pikemaks ajaks välja minnes lisa nimekirja ka akupank ja patareid seadmete laadimiseks.

Proovi midagi uut

Kui rattasõidust ja matkamisest vaheldust vajad, siis näiteks kettagolf on ajaviide, mis aina enam populaarsust kogub. Mäng, mille eesmärk on visata lendav ketas võimalikult väheste visetega rajakaardil ette näidatud spetsiaalsesse korvi ja mille mängureeglid sarnanevad hariliku golfi omadega. Mänguradasid on üle Eesti peaaegu igas linnas ning alevis. Soeta vaid mõned mänguks vajalikud kettad, eri vahemaade jaoks omad, ja ehk saab just sellest vahvast spordialast sinu pere või sõpruskonna lemmikajaviide. Mine tea, võib olla lähete veel võistlemagi!

Veel üks tore viis värskes õhus aega veeta on tutvuda geopeitusega. See on rahvusvaheline mäng, mis viib osalisi tihtipeale senikäimata kohtadesse, põnevate vaatamisväärsuste juurde ja looduskaunitesse paikadesse. Geopeitus on värskes õhus mängitav aardeotsimismäng, mille juures on väga oluline kasutada GPS-i või muid navigeerimistehnoloogiaid. Peale selle kasutatakse ka täpseid kaarte, et peita ja otsida spetsiaalseid geopeituse aardeid.

Rattasõit on tore sport. Fotod shutterstock.com

Kalastus on samuti tore hobi, mida harrastades ei saa kuidagi teisiti, kui vajaliku varustusega looduses liikuda. Kogu vajaliku õngest kalamehepüksteni leiad Kaup24 valikust.

Liigu teadlikult nutikella abil

Nutikell ja aktiivsusmonitor on suurepärane abiline igaühele, kes soovib oma liikumisega kursis olla. Mõlemad seadmed arvestavad inimese päeva jooksul kulutatud kaloreid ja astutud samme ning innustavad rohkem liikuma juhul, kui on pikemalt paigale jäädud. Olenevalt seadmest on mitmetele spordialadele ja liikumisvõimalustele eri programmid, mis aitavad veelgi rohkem infot edasi anda. Mõni seade jälgib ka unerežiimi ning kiire elutempo puhul on see väga vajalik. Kell tuvastab unetsükleid ning annab hommikuks teada, kas magasid oma unetunnid täis ja mis ajal täpselt uni häiritud oli. Nii on võimalik aimu saada, mida peaksid muutma, kui tunned ennast hommikul endiselt väsinuna.