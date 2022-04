Kaks aastat tagasi Kalamaja tolmu jalgelt pühkinud ja Saaremaale munafarmeriks asunud Tanel leidis end kiiresti ühe ja teise katsumusega võitlemas.

Eestimaalaste südamed võitis ta saates „Tanel ja kanad“, mis mahemunade kasvatamise valusid ja võlusid tutvustas ning Saaremaa Mahemunade nõudlust mitu korda tõstis.

2020. aasta märtsis esimese optimistliku blogisissekande teinud Tanel jagas oma lugejatele veel rõõmu ja ootusärevust. Maaelu Edendamise Sihtasutuse laen ning PRIA noortaluniku toetus käes, asus Tanel teostama plaani teha korda üks vana seismajäänud sigala Salmes Saaremaal, hankida endale 3000 kana ning pakkuda rõõmsate kanade mahemune eestlastele ning miks mitte lõpuks kaugema kandi inimestele.

Siis ei teadnud Tanel veel, kui palju proovikivisid elu tema teele ette viskab. Esimene neist saabus juba üsna kohe, koroonaajaga ning sellega kaasnevate piirangutega. Saaremaa leidis end üsna pea ülejäänud Eestist ära lõigatuna ning teisele poole koroonapiiri jäid tollal Taneli meelehärmiks ka need spetsialistid, kes oleks aidanud tal lauda seinad lubjata ning ning vana sigala kanade jaoks valmis sättida.

Takistused on aga teele lükatud nende ületamiseks. Kui politseilt oli tulnud lõplik „ei“, leidis ta õnneks abistajad ka Saaremaalt üles. Laut sai korda ning 1500 kana lõpuks lauta. Kui alguses tuli tootmine käima saada, siis varsti munahunnikud vaid kasvasid ning Tanelil tekkis mure, et ei jõua neid iial kuskile maha müüa.

„Loodetavasti saavad inimesed pärast saate vaatamist aru, miks see mahe on loomadele ja inimestele endale kasulik“. Tanel Tang

Suurimad murekohad Mahemunadele paari aasta sees on ilmselt olnud algus keerulisel koroonaajal, linnugripp, mahesööda nappus Eesti turul ning loomulikult iga korralikult areneva ettevõtte järjest kuhjuvad mured, sest kasvamiseks on enamjaolt vaja raha ja seda tihti väga palju.

Kanakasvataja Tanel. Foto erakogu

Oma siiski kelmikas võtmes kurtmiste, pigem aga optimistlike ja positiivsete blogipostitustega ning lõpuks ETV saates „Tanel ja kanad“ eestlaste südamed võitnud Tanel jonni ei jätnud. Inimeste teadlikkus mahemunadest, aga ka tänulikkus Saarema Mahemunadele ning selle ettevõtmise vedajale ainult kasvas.

„Loodetavasti saavad inimesed pärast saate vaatamist aru, miks see mahe on loomadele ja inimestele endale kasulik“. Tanel on karismaatiline tegelane, kelle ausus oma kire osas ei jätnud külmaks tema saate vaatajaid ega postituste ja temast kirjutatud artiklite lugejaid.

Praegu on Saaremaa Mahemunad müügil Tallinnas Stockmannis, Tallinna Kaubamajas, Talu Toidab Haabersti ja Põhja Rimis ning suuremates ja väiksemates toidupoodides Saaremaal.

Miks on mahemuna hea

Mahemunad on kanasõbralik viis mune saada. Kanad söövad vaid mahesööta, mis ei sisalda taimekaitsevahendeid ega muud keemiat, nii ei satu see ka muna enda sisse. Mahemune munevaid kanu tohib olla ühes keskmises laudas kümme korda vähem, et neil oleks ikka ruumi õnnelikult siblida ja liikuda. Mahemunejad kanad ei ole laudas üksteise otsa asetatud laeni puurides. See kõik mõjutab aga ka mahemunade hinda. Mahemune süües hoiad ka oma tervist – muna sisse ei satu kanatoidus olevad kemikaalid ning lõputud antibiootikumid. Mahepõllud on aga mahesööda kasvatamiseks mürgivabad ja nii ei jõua mürgid ka põhjavette.