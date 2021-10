“Rahvuslik käsitöö, kui kultuurinähtus ja elatusallikas, peab jääma ellu ka pärast koroonakriisi. Iga kriisis kaotatud pärandkultuuri ja käsitööd viljelev ettevõtja on korvamatu kaotus meie rahvakultuurile. Täna vajab käsitöömeister meie tähelepanu ja tunnustust. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit kutsub kõiki kiiresti vaktsineerima, ainult nii saame tagasi meile tavapärase elu,” avaldasid laada korraldajad.

Eesmärgiga hoida meistrite ja laadakülaliste tervist toimub mardilaat virtuaalselt 11. – 13. novembril ürituse Facebooki lehel ja veeblehel www.mardilaat.ee, kus on esindatud kõik kohalikud parimad meistrid ja käsitöövaldkonna vedurid.

“Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu suurim sündmus, mardilaat Saku Suurhallis, jääb viiruse Covid19 leviku tõttu juba teist aastat toimumata. See on korvamatu kahju kogu käsitöövaldkonnale,” teatasid korraldajad.

