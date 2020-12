Hiie sõbra kuulutavad igal aastal välja Maavalla Koda, Hiite Maja ning EVT Põlisrahvaste Sihtasutus. Viimastel aastatel on Hiie sõbraks tunnistatud Valjala kooli ajalooõpetaja Ester Vaiksaar, rahvusvaheline Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council – FSC), Paluküla hiiemäe hoidja Eha Metsallik, kõigi Maavalla hiite kaitsja Ahto Kaasik ja filmimees Rein Maran.

Jüri Metssalu on alati kirglikult armastanud hiisi ja muid pühi maastikke. Selle eest talle suur tänu!

Lisaks teadustöödele on ta avaldanud ka hulga hiisi ja hiiepärimust tutvustavaid artikleid, eriti kohalikus ajakirjanduses.

Jüri Metssalu on pühapaikade uurijana töötanud Tartu ülikooli looduslike pühapaikade keskuses ja Eesti Kirjandusmuuseumi kohapärimuse töörühmas. Ta on väsimatult tutvustanud pühapaigapärimust Tartu Ülikooli kursustel, kooliõpetajana ja lugematutel avalikel loengutel. 2015. aastal asutas ta koos Mari-Ann Remmeliga Eesti Kohapärimuse Keskuse, kus jätkab tänini seda tööd.

Riiklikul looduslike pühapaikade inventeerimisel eeldatakse eelkõige arhiivimaterjalide läbitöötamist, kuid Metssalu on tööd teinud põhjalikumalt kui nõutud, talletades ka arhiivides puuduvat pärimusteavet kohalikelt elanikelt. Tema töö tulemuseks võib lugeda, et uue muinsuskaitseseaduse järgi võeti esimese loodusliku pühapaigana kaitse alla Laitse hiis Nissi kihelkonnas.

Tema aastatepikkune töö hiite uurimisel ja inventeerimisel on mitmes kihelkonnas lisanud väärtuslikku teavet looduslike pühapaikade kohta. Ta algatas ja korraldas Juuru kihelkonna looduslike pühapaikade inventeerimise, on inventeerinud ka teiste kihelkondade (Muhu, Rapla, Hageri, Nissi jt) pühapaiku.

Jüri Metssalu on kogunud pärimust juba sajandivahetusest saadik. Ta on osalenud looduslike pühapaikade andmekogu ning pühapaikade riikliku arengukava koostamises ja muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdinõukogu töös.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)