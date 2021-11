Samuti tuletab päästeamet meelde, et suitsuanduri töökorras olekut tuleb kontrollida vähemalt kord kuus, vajutades testnupule. Samuti tuleb üle kontrollida suitsuanduri kehtivusaeg. Lisaks suitsuandurile tasub eluruumidesse paigaldada ka vingugaasiandur, sest tavaline suitsuandur vingugaasi tuvastada ei suuda.

Päästeamet tuletab meelde, et kütteperioodi eel tuleb kutsetunnistusega meistritel lasta üle kontrollida küttesüsteemide seisukord ning vajadusel tuleb need enne kütteperioodi algust lasta kutsetunnistusega pottsepal ka korda teha.

Üks inimene on leekides hukkunud Saaremaal, Pärnumaal, Järvamaal, Jõgevamaal ja Võrumaal ning ühtegi tulesurma pole olnud Hiiumaal, Läänemaal, Raplamaal, Valgamaal ja Põlvamaal.

Kõige rohkem on leekides elu kaotanud inimesi Harjumaal, Ida-Virumaal ja Tartumaal ehk vastavalt üheksa kuus ja viis. Viljandimaal on tulekahjud nõudnud kolm inimelu ja Lääne-Virumaal kaks.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)