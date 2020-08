Täna avatakse Tallinna-Tartu maantee Kose-Võõbu teelõik. Tegemist on väga olulise etapiga selle maantee ehitustöödes – avatav 23 kilomeetri pikkune neljarealine teelõik on liiklejaile võimalikult ohutu, viies samas Tallinna ja Tartu üksteisele lähemale kolme kilomeetri ja ca kuue minuti võrra.

Harju Elu küsimustele vastab Maanteeameti põhja teehoiu osakonna ehituse juhtivinsener Viktor Kisseljov.

Kuna algas Kose-Võõbu maanteelõigu ehitus?

Ehituslikult oli Kose-Võõbu 23 kilomeetri pikkune teelõik jagatud kaheks. Kõigepealt Kose-Ardu lõik, mille ehitusleping allkirjastati 03.08.2017 ning ehitus algas ka augustis 2017. Ehitajaks oli TREV-2; Ardu-Võõbu ehitusleping sõlmiti 14.12.2017, ehitus algas 2018. aasta jaanuaris, ehitajaks oli AS GRK Infra.

Kui palju teelõigu rajamine maksma läks, kes rahastas?

Kose-Ardu lõik maksab 50,7 miljonit ja Ardu-Võõbu lõik 38 miljonit eurot. Kaks lõiku kokku seega 88,7 miljonit eurot. EL-i rahastust ei olnud.

Kas valmival teelõigul on ehitustöödel või liikluskorralduses kasutatud ka midagi innovaatilist, esmakordselt Eestis?

Kogu lõigu ulatuses on paigaldatud ulukitara, teele tulevad muutuva teabega liiklusmärgid ja kummalegi suunale üks laste mänguväljakute, tualettruumide ja muu liiklejatele olulisega varustatud puhkeala.

Lisaks tuleb üks puhkeala Ardu liiklussõlme piirkonda. Paigaldatud on mitu konnatunnelit ja ökodukt. Nii et kõigiti kaasaegne maanteelõik, mis peaks rahuldama nii inimeste kui ka loomade vajadusi.

Kas kogu teelõik on läbitav 110 km/h kiirusega?

Kõik tööd ei ole veel lõpetatud, mistõttu on tööde piirkonnas praegu kiirus piiratud ning maksimaalse kiirusega kohe sõita ei saa. Objektide lõplik valmimistähtaeg on selle aasta lõpus. Oluline on lisada, et uuele teele ei ole lubatud aeglased liiklusvahendid ehk traktorid, jalgratturid jne.

Lõplikult valmides on lõik läbitav kiirusega 110 km/h ja kavandatud on lubada ka 120 km/h.

Millal ja missugune teelõik valmib Tartu maanteel järgmisena?

Järgmisena valmib 16-kilomeetrine Võõbu-Mäo teelõik, mis on uue lõigu viimane osa. 20. mail allkirjastas Maanteeamet ehituslepingu GRK Infra AS ning GRK Infra Oy-ga. Ehitus algas juulis ning lõigu valmimistähtaeg on 2022.

Ehitaja kommentaar, Tarvi Kliimask, GRK Infra AS-i tegevjuht

Kas võib nii suure ja tähtsa ehitusobjekti õigeaegse valmimise puhul õnne soovida?

Objekt ei ole veel 100% valmis, objekti tähtaeg on oktoobris. Nii et lähiajal jätkame seal veel mitmete töödega, sellest tulenevalt autojuhid täiskiirusega sõita ei tohi. Aga teelõigul on elektrooniliselt muudetavad liiklusmärgid, kus kuvatakse pidevalt liiklejatele lubatav sõidukiirus.

Viimased tööd enne teelõigu avamist. Fotod Ülo Russak

Kui meenutada, siis mis oli teie firmale kõige keerulisem moment ehitamise aegu?

Kui aus olla, siis midagi erilist ja keerulist väga ei olnud. Lihtsalt see oli väga suur töö, pikaajaline… Aga sel on ka omad plussid, et see nii pikaajaline oli. Kui midagi erakorralist märkida, siis meenub ette tulnud vajadus arheoloogiliseks kaevamiseks. Arheoloogilise kaeve süvendisse tegid omakorda pääsuksesed oma pesa. See tõmbas tempo maha. Aga lõpp hea, kõik hea – jõudsime ajagraafikusse.

Meediast on läbi jooksnud, et teetrassi ehituse käigus tuli teisaldada turvast ootamatult suurtes mahtudes…

Turvas pole midagi eriskummalist, tavaline kaevetöö tee-ehituse käigus, siis täitetöö.

Kui paksud olid turbakihid, mida tuli eemaldada?

Keskmiselt 2,6–2,8 meetrit. Mõnes kohas tuli eemaldada ka viie meetri paksuseid turbalademeid, aga need olid lokaalsed kohad.

Nii et väidate, et maantee on kindlal alusel.

Maantee on kindlal alusel, vajuma ei hakka, turvas on maantee muldkeha alt välja kaevatud ja teisaldatud.

Maanteeamet nimetas teelõigu maksumuse, millised arvud iseloomustavad aga enim ehitaja mahtusid?

Kuumematel tööperioodidel oli tööl 100 inimest, kes siis tehnika abil paigaldasid 115 000 tonni asfaltsegusid. Asfaldi alla paigaldasime 160 000 tonni lubjakivikillustikku ja 75 000 tardkivi ehk graniitkillustikku. Tee on kindel ja kiire. Head sõidulusti kõigile!