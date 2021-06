Alates reedest, 18. juunist 2021 on huvilistel võimalik külastada Vilsandi saarel paiknevat tuletorni.

Vilsandi tuletorn on Eesti kõige läänepoolseim tuletorn. Transpordiameti poolt tellitud põhjalikud renoveerimistööd lõppesid 2019. aastal.

Tuletorni renoveerimisel lähtuti Muinsuskaitseameti poolt koostatud eritingimustest, mille eest sai ehitis tunnustuse kui hästi renoveeritud kultuurimälestis.

“Vilsandi tuletorn on tänasega 13. avatud tuletorn Eestis. Lisaks Vilsandile saavad huvilised külastada ka Naissaare, Suurupi alumise ja ülemise, Pakri, Osmussaare, Saxby, Kihnu, Ruhnu, Sõrve, Ristna, Tahkuna ja Kõpu tuletorne. Meie soov on avada võimalikult palju tuletorne, et selle kaudu tutvustada Eesti merekultuuri kõigile huvilistele, eriti nüüd suvel, kus inimesed avastavad kauneid ja kaugemaid Eestimaa paiku”, sõnas Transpordiameti peadirektori Kaido Padar.

Vilsandi tuletorn on ehitatud 1809. aastal ning tegemist on vanuselt kolmanda tuletorniga Eestis peale Kõput ja Suurupi ülemist tuletorni.

Tuletornis on alates 2016. aastast kasutusel Eestis välja töötatud LED latern, mis on rätseplahendusena projekteeritud lähtudes Vilsandi tuletorni navigatsioonitule töö vajadustest. Tuletornis näitab tuulesuunda ka haruldane tuulelipp, mis sai originaali järgi valmistatud ning mis mängib olulist rolli ka torni ventileerimisel.

Rekonstrueerimistöid teostas Scandec Ehitus OÜ. Tuletorni taastamise kogumaksumus koos projekteerimise, omaniku järelevalve ja elektriühenduse kaasajastamisega on ligi 700 000 eurot.

Vilsandi tuletorni haldab MTÜ Saarte Hooldus ning külastajatele on see avatud iga päev kell 10.00–16.00. Teistel aegadel, kell 16.00–19.00, saab tuletorni külastada ette helistades numbril 5331 1085.

Külastajainfo on kättesaadaval tuletorni Facebooki lehel ning peagi on valmimas ka uus koduleht.