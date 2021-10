Tallinnas toimub neljapäeval Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses suurim Baltimaade spetsialiseeritud haridusmess.

Messi “Days of International Education” korraldajateks on Baltic Council for International Education koostöös Läti haridusseltsiga Meridian Group.

Neljapäeval saavad koolilapsed ja nende vanemad, noored ja täiskasvanud isiklikult kohtuda ülikoolide ja ärikoolide, erakoolide ja rahvusvaheliste kolledžite, keelelaagrite ja juhtivate hariduskeskuste esindajatega.

Messi külastajad saavad tutvuda Suurbritannia, Hollandi, Tšehhi, Leedu, Itaalia, Prantsusmaa ja ka teiste riikide kõrgharidusprogrammidega. Messil on samuti esindatud põhi- ja keskhariduse programmid.

Messi külastajatel on võimalik saada infot õppeasutuste, õppekavade, vastuvõtuprotsessi, majutuse, õppekavaväliste tegevuste, stipendiumite ning muu õpinguid ja elu välismaal puudutava kohta.

Haridusmessi “Days of International Education” korraldatakse Eestis alates 2007. aastast.

Messi külastajad peavad esitama kehtiva tõendi vaktsineerituse, varasemalt COVID-19 läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi PCR/antigeeni tulemuse kohta ja isikut tõendava dokumendi. Need nõuded ei kehti alla 18-aastastele.