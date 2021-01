Tänasest saavad kõik loodusteadustest huvitatud 10.–12 klasside õpilased registreeruda märtsis toimuvale maateaduste olümpiaadile. Parimad saavad võimaluse näidata oma teadmisi rahvusvahelisel olümpiaadil ja võtta osa Kesk-Euroopas toimuvast geoloogilisest ekspeditsioonist. Tänasest saab kirja panna ka olümpiaadiks ettevalmistavale õppepäevale.

Tallinna Tehnikaülikooli korraldatud maateaduste mõõduvõtt toimub kolmandat korda. Olümpiaadi žürii esimees ja TalTechi geoloogia instituudi professor Alvar Soesoo julgustab noori oma teadmisi proovile panema. “Oleme kahel varasemal aastal saatnud Eestit esindama väga tugevad meeskonnad, meie õpilased on rahvusvahelistel olümpiaadidel pälvinud mitmeid medaleid, ehkki kuldmedal on veel puudu. Võime julgelt öelda, et meie noored on maailmatasemel,” kinnitas Soesoo. “Hea meel on näha, et meil on peale kasvamas teadushuvilisi inimesi, kes hakkavad otsima lahendusi mitmetele kaasaja kriitiliste probleemidele nagu kliimamuutused ja nutikas maapõue ressursikasutus,” lisas Soesoo.

13. märtsil Tallinnas ja Tartus toimuvale olümpiaadile saab registreeruda veebilehel https://taltech.ee/et/maateaduste-olumpiaad. Võistlusele eelneb õppepäev, kus noored saavad ettevalmistuse olümpiaadiks ning mitmeid põnevaid teadmisi nagu näiteks millised protsessid toimuvad praegu ning toimusid minevikus Maal. Õppepäev toimub 19. veebruaril.

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teaduri Rutt Hintsi sõnul pakub loodusteaduslik võistlus lahendamiseks rakenduslikke ja loomingulisi ülesandeid, mille abil mõista Maad ühe tervikliku süsteemina. “Olümpiaad koondab geoloogia, okeanograafia, meteoroloogia ja keskkonnateaduse. Teooria poole pealt tuleb võistlejatel leida vastuseid küsimustele Maa ehitusest kliimamuutusteni, praktilises osas aga tuleb olla valmis kivimite, fossiilide ja mineraalide määramiseks ning lahendama loodusteaduslikke arvutusülesandeid,” tutvustas Hints.

Parimatel avaneb võimalus osaleda rahvusvahelisel olümpiaadil, mida korraldab Venemaa. Ühtlasi saavad olümpiaadi võitjad osaleda koos Tallinna Tehnikaülikooli tudengite ja õppejõududega geoloogilisel ekspeditsioonil Kesk-Euroopasse. Lisaks rahvusvaheliste kogemuste võimalusele, saavad parimad olümpiaadil osalenud õpilased konkursiväliselt õppekoha Tallinna Tehnikaülikoolis, sealhulgas geoloogia instituudis. Rohkem infot https://taltech.ee/et/maateaduste-olumpiaad.

Maateaduste olümpiaadi korraldavad Tallinna Tehnikaülikooli olümpiaadikool ja geoloogia instituut. TalTechi geoloogia instituut kuulub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonda, ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.

Lisainfo TalTech geoloogia instituut, +372 512 1131, geo@taltech.ee