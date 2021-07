Selle suvega lõppes Tallinna Tehnikakõrgkooli Erasmus+ projekt MentorTrain, kus tehti koostööd Tšehhi, Sloveenia, Hispaania ja Malta kõrgkoolidega. Projekti eesmärk oli Euroopa tasemel arendada praktika kasutamist õppetöös, et katsetada uut metoodikat praktikakohtade arendamiseks ja vahetada kogemusi.

MentorTraini projekti sihtrühmaks olid nii kõrgkoolid kui ka kutseõppeastused kogu Euroopas ning neile praktikabaasi pakkuvad väikese või keskmise suurusega ettevõtted.

Projektis osalenud Tallinna Tehnikakõrgkooli keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava juht Oliver Kalda selgitas, et kõigepealt tuli ühiselt leida olulisemad puudujäägid praktikajuhendajate teadmistes. “Seejärel püüdsime luua teemade kaupa lühikesed õppemoodulid ning katsetasime disainmõtlemise metoodikat praktikakohtade õppeplaanide arendamiseks. Tulemusena soovime aga luua lihtsalt kasutatava andmebaasi projekti tulemuste kasutuselevõtuks.”

Projektis osalejate suure kogemuse põhjal loodi praktikajuhendajatele veebis olev õppematerjal, mis koosneb videotest, kirjalikest selgitavatest tekstidest ja ülesannetest, mis aitavad materjali mõtestada. “Materjal on meelega tehtud lühike, et ajahädas tööinimesed oleksid võimelised neid jupikaupa läbi vaatama,” selgitas Oliver Kalda.

Rakenduskõrgkoolides on õppepraktika alati olulisel kohal olnud, kuid selle edukaks toimimiseks on kõrgkoolidele tarvis partneriks ka õppetööd tundvaid ettevõtteid. “Alati on, mida teistelt õppida, seetõttu tegime ühise kogemuse varal kindlaks praktikajuhendajate rollid ja vajalikud oskused ning lõime nende omandamiseks mugava veebikursuse väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele,” põhjendab Oliver Kalda. Kursusel on kindlasti igaühele midagi uut ja midagi tuttavat, kuid olenemata varasematest kogemustest tasub aeg-ajalt ka põhitõed üle korrata.

Projekti materjalid ja tutvustuse leiate veebilehelt.