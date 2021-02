Neljateistkümnendat korda toimuv Tallinna Talvefestival leiab tänavu aset 14.–21.veebruaril Tallinna erinevates kontserdipaikades. Traditsiooniliselt saab kuulata klassikapärle, aga kutsume ühtlasi üles ühinema heateoalgatusega “Tõsta pilk ja ava süda”. Kampaaniaga toetame SOS Lasteküla, et aidata andekatele lastele muusikainstrumente soetada. Festivali korraldab Muusikute fond PLMF, kunstiline juht on Pille Lill.

“Oleme südamest tänulikud, et PLMF soovib toetada SOS Lasteküla laste muusikaharidust”, rõõmustab SOS Lasteküla partnersuhete- ja kommunikatsioonijuht Katri Laiv. “Lapsed, kes meie juures elavad, on paljust ilma jäänud ning muusika on päris mitmetele nende hulgast päästerõngas, mille kaudu oma emotsioone välja elada ning maailma mõista. Kogutud annetustega toetatakse pilliõpet muusikakoolides ja huviringides, instrumentide soetamist ja muusikateraapiat. Usume, et muusika mõjul kasvavad meie juures lapsed, kes täisealisena tõstavad samuti pilgu ning avavad abivajajale südame,” lisab Katri Laiv.

Festivali avakontsert toimub Tallinna Filharmoonia Mustpeade Majas 14. veebruaril kell 15. “Kontsert sõpradele” ootab peresid tähistama sõbrapäeva pärastlõunat, tuues kuulajateni kostümeeritud kontsert-etenduse. Kaunis vokaalmuusika kõlab Maria Veretenina (sopran) ja Ivo Posti (kontratenor) esituses, sõbralikku meeleolu loovad Pille Lill ja Alar Haak.

Linnaelanikke ja külalisi rõõmustab PLMF traditsiooniliselt vaba sissepääsuga kontserdiga Rootsi-Mihkli kirikus 16. veebruaril kell 15.00. Muusikalist elamust pakuvad Andreas Lend (tšello), Jelena Ossipova (kitarr) ja Svetlana Kekiševa (orel).

Järgmised kolm kontserti toimuvad taas Mustpeade Majas: 17. veebruaril esinevad Virgo Veldi (saksofon), Toomas Vavilov (klarnet) ja Marko Martin (klaver), 18. veebruaril keelpillitrio koosseisus Kristina Kriit (viiul), Johanna Vahermägi (vioola) ja Andreas Lend (tšello), 20. veebruaril aga kõlavad Beethoveni klaverisonaadid Irina Zahharenkova meisterlikus esituses.

21. veebruaril kell 18.00 tähistame piduliku kontserdiga Tallinna Kaarli kirikus Eesti Vabariigi sünnipäeva tänukummardusega helilooja Jaan Räätsale, kelle klaveriteoseid esitab Johan Randvere. Pidupäeva meeleolu loovad Rahvusooper Estonia Poistekoor ja Noormeestekoor Hirvo Surva dirigeerimisel ning keelpilliansambel “Võlukeeled” Tereza Šmerlingi juhendamisel.

Muusikute fond PLMF tuletab meelde seoses maailmas valitseva olukorraga, et meie kõigi tervis on kõige tähtsam. Selleks tagab PLMF kontserdikohtades külastajate turvalisuse.

Piletid on müügil Piletilevis 15 / 10 € ja tund enne kontserti kohapeal.

2003. aastal loodud Muusikute fond PLMF on Eestis esimene ja siiani ainus mittetulunduslik ühing, mis toetab järjepidevalt Eesti muusikatalentide käekäiku.

