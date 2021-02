2003. aastal loodud Muusikute fond PLMF on Eestis esimene ja siiani ainus mittetulunduslik ühing, mis toetab järjepidevalt Eesti muusikatalentide käekäiku.

Muusikute fond PLMF tuletab meelde seoses maailmas valitseva olukorraga, et meie kõigi tervis on kõige tähtsam. Selleks tagab PLMF kontserdikohtades külastajate turvalisuse.

Festivalikontsertide piletid on saadaval Piletilevis (7–15 €) ja enne kontsertide algust kohapeal. Lähem info .

Tänavuse “Tõsta pilk ja ava süda” heategevuskampaania abiga toetame SOS Lasteküla andekatele lastele muusikainstrumentide soetamisel. PLMF annetab selleks 25% festivali piletitulust. Ootame kõiki annetuskampaanias osalema: MTÜ Muusikute täiendõppe keskus, EE037700771003227591, AS LHV Pank, selgituseks “Tõsta pilk ja ava süda”.

Järgnevad kammermuusika kontserdid Rootsi-Mihkli kirikus (16.02) ja Mustpeade Majas (17.-18. ja 20.02), esinejate seas on Kristina Kriit (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Andreas Lend (tšello), Virgo Veldi (saksofon), Toomas Vavilov (klarnet), pianistid Irina Zahharenkova ja Ralf Taal jt.

“Vaatamata jätkuvalt keerulisele situatsioonile on ooperilauljad tänavuse festivali avakontserdil meile kõigile rõõmu pakkumas,” ütles festivali kunstiline juht Pille Lill. “Muusikasõbrad saavad nautida festivalinädalal Eesti parimate muusikute esituses väljapaistvaid teoseid nii maailma kui Eesti heliloojatelt.”

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)