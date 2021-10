Tallinna Kesklinna valitsus ootab oktoobri lõpuni Raekoja platsile paigaldatava esindusliku jõulukuuse pakkumisi – kuusk püstitatakse novembri keskpaiku ning pärast seda algavad ettevalmistused jõuluturu avamiseks.

„Pealinna tähtsaima jõulupuu otsinguid alustasime paari nädala eest ja juba on ka pakkumisi laekunud, ent seda vaieldamatult sobivaimat, ühtlaselt tihedat ja kaharat ei ole veel leidnud,“ tõdes Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Valiku tegemisel arvestatakse kuuse välimust, hinda ja kaugust Tallinnast. Kuusk peab olema vähemalt 15 meetrit kõrge, kahar ja ühtlaselt tihe, kasvama ligipääsetavas kohas mitte kaugemal kui 150 kilomeetrit Tallinnast.

„Kui keegi on märganud kusagil väga uhket kuuske ja oskab täpse aadressi anda, siis võib pakkuda ka seda. Küll me siis juba ise maaomaniku üles otsime ja läbi räägime,“ lisas Haukanõmm. „Pealinna olulisimat ja suurimat jõulukuuske hakkame juba sügise hakul otsima selleks, et pakutavate kuuskedega kohapeal tutvuda ning hinnata nii nende sobivust pealinna esindusjõulupuuks kui ka suurte masinatega puu kasvukohale ligi pääsemise ja ohutu langetamise võimalusi.”

Kesklinna valitsus ootab jõulukuuse pakkumisi koos fotoga kuni 31. oktoobrini e-aadressile kylly.annus@tallinnlv.ee. Puu lähedal ei tohi olla elektriliine, mis takistavad kraana tööd. Pakkujaks võib olla maaomanik või tema esindaja.