Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu otsustas annetada Kiievi suurimale lastehaiglale Okhmatdyt 100 000 eurot või selle summa väärtuses meditsiinitarvikuid ja -tehnikat. Annetuse annab Toetusfond üle vastavalt võimalustele ja Kiievi lastehaigla ootustele.

„Iga inimelu on kulla hinnaga, sõltumata inimese vanusest, soost, rahvusest või sotsiaalsest positsioonist,“ ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi. „Siiski on lapsed sõjaolukorras kõige kaitsetumad – nad saavad enda eest seista kõige vähem. Toetusfondi nõukogu otsustas üksmeeles, et me peame Kiievi lastehaiglat toetama, see on meie kohustus. Annetuse võimalikuks tegemiseks otsustasime muuta fondi põhikirja, sest tundsime, et olukord on niivõrd erakordne.“

„Esmaspäeva hilisõhtul jõudsid Ukrainast Eestisse minu õetütar Aleksandra ning tema tütar Albina (9), kellel on lisaks Ukraina passile taskus ka Eesti passid,“ ütles Janek Mäggi. „Nad tulid paar päeva peale sõja algust ära Fastovist, mis on Kiievi külje all. Nemad said sõja jalust oma teisele kodumaale, kuid riskid, mis võivad viia raskete traumadega lapsi lähiaegadel lastehaiglasse, on väga suured. Me peame aitama neid, kes ennast ise aidata ei saa.“

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer ütles, et Toetusfond on loomas otsekontakti Kiievi lastehaiglaga Okhmatdyt. „Meie ülesanne on leida parim viis Kiievi lastehaigla ja Ukraina laste toetamiseks,“ ütles Inna Kramer. „Me oleme kogu summa Toetusfondi nõukogu otsusega reserveerinud ning kas kanname raha üle või ostame meditsiinitarvikuid ja -tehnikat vastavalt ukrainlaste vajadustele. Arvestame, et toetusperiood võib ulatuda kuudesse.“

„Kutsume abivalmis Eesti inimesi tegema Kiievi lastehaigla toetuseks annetusi. Annetuse saab teha Toetusfondi pangakontodele või otse fondi kodulehe kaudu, lisades juurde märksõna „Kiievi lastehaigla“, selgitas Inna Kramer.

Link annetamiseks Toetusfondi kodulehe kaudu.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi annetuskontode numbrid pankades:

Swedbank EE142200221001137609

SEB EE481010220026847017

Luminor EE921700017000265265

LHV EE677700771001364621

Coop Pank EE614204278617991000

Makse saaja: Tallinna Lastehaigla Toetusfond

Makse selgitus/märksõna: Kiievi lastehaigla

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on heategevusfond, mille eesmärgiks on parima võimaliku meditsiinilise abi toomine Tallinna Lastehaiglasse. Soovime kaasa aidata, et Eesti suurim lastehaigla oleks igati lastesõbralik. Toetusfondi patroon on Evelin Ilves, nõukokku kuulavad Janek Mäggi, Adik Levin, Tiit Kõuhkna, Merike Martinson, Jaagup Kreem, Pille Lukin, Erki Peegel, Silva Tomingas, Raivo Laus. Fond on asutatud 23. jaanuaril 1993; 2023. aastal täitub fondil 30. tegevusaasta. Möödunud aastal kogus fond 1,4 miljonit eurot annetusi.

Lisainfo Janek Mäggi, Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees, +372 507 2989, janek.maggi@powerhouse.ee

Inna Kramer, Tallinna Lastehaigla Toetusondi juhataja, +372 527 7017, inna.kramer@toetusfond.ee