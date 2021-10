Tallinna kunstihoone ja Sally Stuudio koostöös sündis põhikooliõpilastele ja õpetajatele tasuta haridusprogramm „Vaatamise kool“, mis ärgitab õpilasi tippkunsti abil kaasa mõtlema, ühiskonda mõtestama ja seoseid looma.

Unikaalne haridusprogramm on kooskõlas riikliku õppekavaga ja õpetajatele süsteemne abiline tundide andmisel. Samas kasulikud teadmised kogunevad metoodiliste, loominguliste ja mänguliste vahendite abil.

Rätsepatöö põhimõttel koostatud haridusprogramm „Vaatamise kool“ on osalejatele tasuta. Õpilane saab igast tunnist kaasa praktilise ja haarava töövihiku, millest moodustub talle eriline kunsti käsiraamat.

„Tegemist on ainulaadse ja tõhusa haridusprogrammiga, mis on mõeldud üldhariduskoolide õpilastele,“ kommenteeris kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja. „Esimesel hooajal on tähelepanu keskmes 1.–3. klassi õpilased. Usume, et laste kunstiharidus ei tohiks piirduda üksnes joonistamisoskuse arendamisega. Lastele tuleb pakkuda ka arusaamist ja mõistmist, miks tänapäeval kunsti tehakse ja kuidas seda vaadata. Haridusprogramm arvestab riiklikku õppekava ja on tundide pidamisel hindamatu ning süsteemne abiline.“

Sally Stuudio juhataja ja „Vaatamise kooli“ haridusprogrammi juht Annely Köster lisas, et programmi ambitsioonikas eesmärk on selle õppeaasta jooksul jõuda kogu Eesti koolidesse ja mitte ainult kutsuda lapsi kunstihoonesse näitusele, vaid pakkuda neile võimalust saavutada kunsti ainekava õpitulemused nii, et kõigist koolimajadest saavad laste endi loodud ägedad kaasaegse kunsti ruumid.