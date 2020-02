Tallinna hipodroom kolib Tuulasse

Raja ja tallide ehitus algab kevadel 2020. Aasta pärast loodetakse Saue vallas, Tuulas juba senise Merimetsa asemel seal traavivõistlusi korraldama hakata.

Tallinna hipodroom on ajalooga koht. Põhja-Tallinna servas, otsapidi mere ääres, on hobuste võiduajamisi korraldatud juba pea sajandi jagu – võistlusrada avati 1923. aastal. Sellest, et hipodroom asub pealinna südames magusal kinnisvaral, on räägitud viimane aastakümme.

Omanikfirma Alfa Property on dekaadi jagu planeerinud sinna 16 hektarile uut elu- ja ärikeskust: büroopinnad, spordikeskus, kortermajad. “Esimesena läheb ilmselt 2021. aastal töösse Elisa peakontori uus maja ja neli korterelamut, kohe Paldiski maantee ja Merimetsa tee äärde,” teab rääkida Tallinna hipodroomi juhatuse liige ja võistlussportlane Jaanus Mikk.

Samal ajal Tuulas

Paralleelselt arendab uut hobuvõistluskeskust Saue valda Tuula külla OÜ Hipodroom. 25-hektariline krunt asub Tuula külamajast lõuna poole põllumaal. “See on pisut suurem kinnistu, kui meil praegu linnas on. Annab võimaluse rajada senisest suuremad koplid hobustele,” rõõmustab Mikk. Algselt oli plaan teha uus hipodroom hoopis Saku valda, aga sealsel kinnistul oli turbapinnas, mis teinuks raja ehitamise mitu korda kallimaks.

Esimese hooga rajatakse rada ja tallid. Rada saab olema pikkusega 1000 ja laiusega 18 meetrit, keskel muruväljak koos tiigiga. Rajad on kruusakattega ja nende ehitamine on sarnane tee-ehitusele, liialt tüli ja müra ei tohiks see küla jaoks tähendada. Pealegi asub kinnistu küla ühes servas, maantee ääres ja küla ennast ei hakka kindlasti suur liikluskoormus rõhuma.

Tribüünikohti liiga palju ei looda, kohapeal käib laupäevaseid võistlusi vaatamas vast sadakond inimest, ülejäänud naudivad otseülekannet läbi interneti. “Kuna raja tegemisel jääb pinnast üle, siis oleme kavandanud tribüünid loodusliku kallaku sisse, mis omakorda toimib tõkendina küla ja hipodroomi vahel,” selgitab Mikk.

Koostöö külaga

Rada ise on kinnine territoorium, aga keskel olevat väljakut saab kasutada mitmeteks sportmängudeks. “Kui küla tahab seda kasutada, siis on see loomulikult võimalik,” lubab Mikk.

Hiljem on kavas rajada ka üks väike ärihoone, mille detailplaneeringu menetlemine käib. Sinna tulevad vaatajakohad, toitlustuspind. Kuna hipodroomi pidajad ise kohvikut opereerima ei hakka, nähakse koostöö võimalust just kohaliku külaseltsiga. “Me heameelega telliksime selle osa küla enda aktiivsete inimeste käest sisse,” nendib Mikk.

Lisaks luuakse tema sõnul paarkümmend töökohta, külaelanikud saaksid leida tööd näiteks nii tallipoistena kui õppida huvi korral ka treeneriteks.

Tõsistest võistlustest meelelahutuseni

Tuulasse kolib ligi 80 hobust. Loomad kuuluvad kõik eraisikutele või firmadele, Tallinna hipodroomil endal hobuseid ei ole. “Kui nüüd saame uued korralikud tingimused, võib loota loomaomanike huvi kasvu,” on Mikk optimistlik. Hipodroom on täiesti isemajandamisel, mingisugust riiklikku toetussüsteemi sel pole. Seega on tallikohad ja hobuste hooldamine osa hipodroomi majandustegevusest.

Võistlused on paar korda kuus, aga aeg-ajalt tehakse ka suuremaid peresündmusi, näiteks tähistatakse vastlapäeva. Lisaks on üks hipodroomi tegevussuundadest üritusturundus – ettevõtete suvepäevad või motivatsiooniüritused.

Toob külla elu

Nime ei ole Tuulasse rajatavale hipodroomile veel lõplikult pandud. Tuulat ei saa kahjuks kasutada, kuna sellenimeline linn on Venemaal olemas. Arvatavasti jäädakse ikka senise nime juurde, sest Tallinna hipodroom on mujal maailmas ikkagi juba tuntud bränd.

Omanikud on kõik eestlased ja investeering ulatub kolme miljoni kanti. Elu tuleb külla rohkem, tekib töökohti ja lõppude lõpuks on hobused ka visuaalselt külapildis atraktiivsed loomad.

“Hobustest möödudes inimesed ikka keeravad pea ja imetlevad. Lehmadega millegipärast sama reaktsiooni ei teki,” arvab Mikk, et neil suurtel loomadel on oma külgetõmme.

Teave

Totalisaator

on õnnemäng, mille sisuks on võimalus ennustada hobuvõiduajamise tulemusi. Osalejad mängivad üksteise vastu. Panustatud raha eraldatakse kahte ossa. Üks osa moodustab võidufondi totalisaatoril mängijatele ja teine osa moodustab rahalise auhinnafondi hobustele. Totalisaator on seega isereguleeruv majanduslik mehhanism, mille abil peetakse üleval hobutööstust. Totalisaatori võitu ei too puhtalt õnn või tõenäosusteooria, väga suur osa on siin mängija asjatundlikkusel.

Panuste liigid

VÕITJAMÄNG – võitnuks loetakse panus, kus on õigesti ära arvatud esimesele kohale tulnud hobune.

KOHAMÄNG – võitnuks loetakse panus, kus on õigesti ära arvatud esimesele, teisele või kolmandale kohale tulnud hobune.

PAARISMÄNG – võitnuks loetakse panus, kus on õigesti ära arvatud esimesele ja teisele kohale tulnud hobune. Järjestus ei ole oluline.

TROIKA – võitnuks loetakse panus, kus on õigesti ära arvatud esimesele, teisele ja kolmandale kohale tulnud hobused.

V4 – võitnuks loetakse panus, kus on õigesti ära arvatud nelja järjestikuse jooksu võitjahobused.

Anne-Ly Sumre

Saue Valdur

Arvamus

Andres Laisk

Saue vallavanem

Saue vald püüab olla avatud ja sõbralik, kutsuv külalisele. Katsume ikka kaasa rääkida ja muutustele ning arengule kaasa aidata, kui see kohalikku elu ergastab. Sest paigalseis, see on tagasiminek. Oleme põhjalikult hinnanud ja kaalunud poolt ja vastuargumente ja leidnud, et selline areng turgutab külaelu ja toob ühe tagasihoidliku, kuid väärika ajalooga Saue valla küla “maailmakaardile”. Külas on aktiivne kogukond ja sellega kaasnevad tegevused. Näeme, et ka see koostöö võiks olla tulemuslik. Tuula küla pole kaugel Keilast, ega ka Ääsmäe-Haapsalu ristist, seega tegelikult hästi leitav, aga seni vähe märgatud. Tulge külla ja veenduge, et kohalik külamaja on vaatamisväärsus.