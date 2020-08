Järgmise aasta kesksuvel võõrustab Tallinn rahvusvahelist purjeõppe regatti The Tall Ships Races 2021, mis toob pealinna sadamatesse maailma suurima purjelaevastiku. Regatt toob pealinna kümneid tuhandeid külalisi ning on rõõmuks ka kohalikele. The Tall Ships Races purjeõpperegatt peatub Tallinnas 2021. aastal 15.–18. juulil.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on The Tall Ships Races regati jõudmine pealinna võrreldav 40 aasta taguse olümpiaregati toimumisega Pirital. “Nii suurejoonelise purjelaevastiku vastuvõtmine on meile ühtpidi suur au ja tunnustus Tallinnale kui väärikale sadamalinnale. Teisalt on see järjekindla töö tulemus, mis paigutab Tallinna veelgi tugevamalt Euroopa merelinnade kaardile,” märkis abilinnapea. “Järgmisel suvel Vanasadamasse, Lennusadamasse, Noblessneri sadamalinnakusse, Kalaranna sadamasse ja Patarei merekindlusesse silduvad sadakond laeva pakuvad võimsa vaatemängu nii tallinlastele kui ka selleks puhuks pealinna tulnud tuhandetele külalistele,” sõnas Belobrovtsev. Abilinnapea lisas, et näiteks 2017. aastal neljaks päevaks Turus peatunud regatti külastas üle poole miljoni inimese, millega kaasnes enam kui 35 miljoni euro suurune turismitulu.

The Tall Ships Races õpperegati muudab omanäoliseks meeskondade koosseis – vähemalt pooled meeskonna liikmetest on eri riikidest pärit 15–25-aastased noored, kes on oma kodumaal välja valitud sadade soovijate seast ning kellest nii mõnigi on tegemas oma elu esimest meresõitu. Regatil saavad soovi korral osaleda ka Eesti noored, Tallinna linn toetab enam kui 200 noore osalemist regati etappidel. Avalduste vastuvõtt algab septembrist. Lisaks noortele on igal purjelaeval ka professionaalne meeskond, kes tagab turvalisuse ja kvaliteetse purjeõppe programmi.

Õpperegati eesmärk on kaasata ja õpetada noori, juhtides seejuures kõigi osalejate ja külaliste tähelepanu merekeskkonna hetkeolule ja loodussäästlikkusele. “Tallinna kui Euroopa Rohelise Pealinna 2022 finalisti üheks fookuseks on just Läänemere seisukord. Paraku on Läänemeri üks kõige reostunum ja suurema inimmõju all olev meri maailmas, kuid selle tulevik on meie kõigi kätes. Igaüks meist saab oma tegevusega, olgu see merel või maal, Läänemerd ning sealset ökosüsteemi hoidvalt käituda. Mul on tõeliselt hea meel, et roheline mõtteviis on ka The Tall Ships Races purjeregati südames. Ka Tallinn püsib kindlalt keskkonnasõbralikul kursil.”

Tall Ships Races 2021 regati koosseisu, mis külastab Tallinna, kuulub ligikaudu sadakond laeva, mille seas on nii Tallinnat esmakordselt külastavaid ajaloolisi purjekaid kui ka moodsaid ookeanijahte. Laevade registreerimine regatile algab 2021. aasta algul ning lõplik nimekiri selgub kevadeks. Traditsiooniliselt on suurtest laevadest regatil osalenud teiste seas Alexander von Humboldt II (57 m pikk ja 36,85 m kõrge), Christian Radich (62 m pikk ja 33 m kõrge), Dar Mlodziezy (94,8 m pikk ja 50 m kõrge) ning Statsraad Lehmkuhl (84,6 m pikk ja 48 m kõrge).

Uhke merepidu koos maailma suurima purjelaevastikuga peetakse Tallinna neljas sadamas. Meelelahutust maal ja merel pakuvad artistid nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Avatud on välikohvikud, lastealad, kalaturg, käsitöölaat ning purjekad ootavad külalisi pardale.

Esimene Tall Ships Races regatt toimus 1956. aastal Torquayst (Suurbritannia) Lissaboni (Portugal), sündmustest võttis osa 20 suurt purjelaeva.