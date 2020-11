18. augustil võttis Tallink ühendust Lääne-Harju vallavalitsusega. Esemed ise jõudsid kohale 10. septembril suurte veoautodega. “Kuna me olime vist viimased, kes hotellis asjade järel käisid, siis võtsime kaasa kõik, mis üle jäi,” meenutab vallavanema nõunik Marju Piirimägi.

“Eriti tänulikud oleme voodite eest, sest kui meie sotsiaalkorterites inimesed vahetuvad, on voodid tihtilugu väga õnnetud ja kulunud. Seetõttu olid saadud voodid meile suureks abiks,” lisab Praks.

“Mööbliesemete kvaliteet on hea. Kui vaatame keskmist hinda esemetel, siis minu hinnangul on nende väärtus kokku ca 3000–5000 eurot. Oleme väga tänulikud Tallinkile,” rõhutab Praks.

Tänavu augustis valminud Kuusalu toetatud elamise teenuse majja viidi neli diivanit, üks kaheinimese voodi, kolm tugitooli. Seitse voodit jõudsid sotsiaalkorteritesse. “Osad voodid on veel Kuusalu vallavalitsuse laos laiali vedamata,” selgitab Praks.

Asjadel käis 7. septembril järel Kuusalu valla teede- ja majandusspetsialist Madis Praks. Need viidi Kuusalu keskväljakul paiknevasse toetatud elamise teenuse majja, samuti valla erinevatesse sotsiaalkorteritesse.

Et hotelli voodid, lauad, toolid, tugitoolid, tumbad, diivanid, riiulid, peeglid, kapid, voodikatted ja kardinad ei lõpetaks prügimäel, vaid leiaks taaskasutust, võttis laevafirma 6. augustil ühendust sotsiaalministeeriumiga ning pakkus ministeeriumi allasutustele abi korras Tallink City mööblit.

Koroonakriisi venimise tõttu otsustas Tallink juulikuus, et ettevõtte Tallink City hotellis alustatakse 1. septembril remondiga. See tähendas hotelli 332 numbritoa, aga ka fuajee, baaride ja restorani tühjendamist sisustusest.

