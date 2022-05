Peale selle tuleb korrastada kogu Lennusadama mereäärne ala. Tuuled kannavad siia ikka ja jälle prahti ning samuti on aeg puhastada tänavakivid samblast.

Talgupäeva suurimaks ülesandeks on puhastada Lennusadama akvatooriumi põhi. Tarvilikke sukeldumisi teevad tuukrid Eesti Sukeldujate Klubist. Talgulised saavad aidata veest väljatoodud prügi konteinerisse viia.

Mõlema muuseumi jaoks on talgupäev hea võimalus üheskoos tallinlastega tulevast muuseumikvartalit korrastada. Laupäeval, 7. mail kell 10–13 ootavad muuseumitöötajad endaga liituma nii ümbruskonna elanikke kui ka talgulisi kaugemalt.

Tänavu 12. mail täitub kümme aastat, mil Lennusadama akvatooriumist Kalaranna tänavani ulatuv ala on kõigile avatud. Tol päeval alustas siin tööd Eesti Meremuuseum ja sellega sai teoks esimene algatus, mis avas pealinna merele. Sel kümnendil kavatseb Lennusadama kõrval avada uksed Eesti Loodusmuuseum.

