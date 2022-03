Talendikütt Anželika Ruubel kinnitab, et raskeim on leida praegu spetsialiste ehitusele. Fotod Ülo Russak

Talendikütt Anželika Ruubel kinnitab, et raskeim on leida praegu spetsialiste ehitusele. Fotod Ülo Russak

Talendikütt – see kõlab pretensioonikalt. Aga kindlasti väljakutsuvalt inimesele, kelle kohta nii öeldakse. Ja üks sellistest inimestest on personaliga tegeleva ettevõtte OÜ Talendibaas looja ja juhataja Anželika Ruubel.

„Meil on 20 aastat edukat kogemust personalivaldkonnas. Aitame leida organisatsioonidel talente ning talentidel neid väärtustav organisatsioon.“ Nii seisab kirjas Talendibaasi kodulehel.

„Olen tõesti personaliotsinguga tegelenud pea 20 aastat. Tean selle keerulise, psühholoogioskusi nõudva töö kõiki üksikasju,“ meenutab Anželika tehtut. Sellepärast võttiski ta vastu uue väljakutse luua uus personalibüroo, uutel alustel. „Sest tean ka senise personaliotsingu kõiki nõrku külgi – põhjuseid, miks firmad ei leia sobilikku spetsialisti ja talent ei leia teda väärtustavat firmat,“ mõtiskleb naine.

Praegu töötab Talendibaasis seitse inimest, kelle eesmärk ei ole pelgalt viia kokku tööandja tööotsijaga – aga ka vastupidi –, vaid aidata heal spetsialistil talendiks kasvada.

Millega eristub OÜ Talendibaas konkurentidest?

Konkurents tööjõuturul on suur, firmad otsivad häid spetsialiste taga tikutulega, ostes neid pahatihti üksteiselt üle. Sama kehtib ka personaliga tegelevate firmade kohta. Millega üritab siis Anželika ja OÜ Talendibaas konkurentsis läbi lüüa?

„Meil on ostetud ja olemas kõik andmebaasid, mis saada on. See võimaldab pakkuda kiiret ja kvaliteetset teenust ükskõik millise spetsialisti leidmiseks firmasse,“ rõhutab Anželika Ruubel.

Ka pööratakse Talendibaasis rohkem rõhku tänapäevase meedia, sotsiaalmeedia võimalustele.

„Et olen töötanud pikalt personaliotsingus, siis tean, kui vähe personaliotsinguga tegelevad firmad sotsiaalmeediale tähelepanu pööravad. Omades aga head andmebaasi ja kasutades sotsiaalmeedia pakutavaid võimalusi – see ongi meie trump,“ rõhutab OÜ Talendibaas juhataja. Jõuda otse sihtrühmani – ja võimalikult laia sihtrühmani.

„Meil on andmebaasides kõrgema profiiliga inimesed, näiteks juhid, kes ei taha oma CV-d avalikult avaldada. Aga nad saadavad meile oma soovi, et on uutele väljakutsetele avatud. Salvestame selle ära, jälgime, et oleksid täidetud kõik GDPR-i nõudmised. Ja kui tuleb sobiv pakkumine, on meil sellele kohe kandidaat leida,“ kõneleb Anželika Ruubel oma töömeetodist ja -eetikast. Tuleb olla ääretult personaalne.

Keda vajatakse?

Kas on raskem leida ühele ettevõttele hea töötaja või talendile väärikas töö väärikas ettevõttes? „Eks ta ole mõlemapoolselt raske, aga samas on praegusel ajal ikka raskem leida ettevõttele väärikas töötaja,“ mõtiskleb Anželika Ruubel. Kuigi see käib ajas lainetena ning oleneb ametist ja erialast.

Heade spetsialistide nõudmised on kõrged, palgapakkumised paraku suhteliselt madalad. Head spetsialistid tahavad peale hea tasu ka head töökeskkonda, nende jaoks on ülimalt oluline, kes on meeskonnas, kellega nad koos peavad töötama. Et meeskond oleks toetav ja juht nõudlik, aga samas inimlik. Seda kõike teab Anželika Ruubel väita, toetudes aastate jooksul läbi viidud küsitlustele. Ka firmajuhid võiksid nende küsitluste tulemusi uskuda. Näiteks IT-inimesed ja ehituse objektijuhid ei pea pehmeid väärtusi, näiteks meeskonnatööd nii oluliseks.

„Selle ala spetsialiste saab üle osta ainult rahaga, täpsemalt suure rahaga,“ teab Anželika. Ja põhjendab: IT-inimesed ja paljuski ka objektijuhid töötavad üksinda. Nende jaoks on esmane tasu. Ja töö peab olema huvitav – projekt suur ja väljakutset pakkuv.

Palkadest rääkides, siis ehitussektori spetsialist, samuti IT-spetsialist küsib täna 3000 eurot ja rohkemgi brutotasuna ning ega teiste alade tippspetsialistidki vähem taha. „Hüppeliselt on kasvanud ravimifirmade müügikonsultantide palgad, küsitakse isegi 6000 eurot,“ teab Talendibaasi juht. Aga sellel küsijal peab ka endal olema midagi pakkuda – peale keeleoskuste veel ka kogemused ja sidemed.

Talendikütt

Kuidas võiks üks hea töötaja hakata tööturul ennast talendina pakkuma? Küllap nii mõtlevad paljudki spetsialistid. Anželika Ruubel teab ka vastust: alustada tuleb sellest, et muuta oma CV hästi atraktiivseks. Sees peavad olema kindlasti kõik viimased töökohad, koolitused, soovitajad.

„Ja siis tuleb leida õige personalibüroo, kes aitaks talendil väärika tööpakkuja leida,“ naerab naine kelmikalt. Talendibaasi poole on pöördunud seni rohkem organisatsioonid, firmad, kes otsivad endale uusi töötajaid. Aga Anželika Ruubel julgustab ka uue väljakutse otsijaid julgemad olema.

„Praegu on õige väljakutse, õige töö leidmiseks just õige aeg. Sest tööjõupuudus on palju suurem kui tööpuudus. Eriti heade spetsialistide ja juhtide puudus,“ teab Anželika Ruubel oma kogemustest.

Arvamus, Andres Junkur, endine kolleeg

Tunnen Anželika Ruubelit rohkem kui tosin aastat, üle kümne aasta oleme temaga koos ühes personaliotsinguga tegelevas firmas töötanud. Anželika Ruubel töötas siis haldurina ja kolleegina võin kinnitada – väga hea haldurina. Ta oskas hoida oma kliente. See tähendab ka valmisolekut alati – nädalapäevast ja kellaajast sõltumata – oma kliendi-lepingupartneri mure ära kuulata. Tema tööks oli aidata firmadel spetsialiste leida. Arvan, et ma ei liialda, kui ütlen – nii mõnigi meie ettevõte on edukas tänu sellele, et Anželika Ruubel on aidanud õiged inimesed õigetele kohtadele leida.