Jõululaud kaetakse traditsiooniliselt ikka praekapsa, verivorsti ja seapraega. Tänapäeva eridieedid ja toitumiseelistused pakuvad alternatiive harjumuspärastele liharoogadele ja seda tihtipeale selliselt, et ka kõige suurem lihasõber saab meeldiva maitseelamuse.

Alustuseks tuleb selgeks teha, mis sinu toidulaual on loomne ja mis juba on taimne. Sealt edasi saab hakata vaatama, kuidas ja millise taimse tootega loomseid tooteid asendada.

Alternatiivid ja väikesed muudatused

„Kui vaatame meie traditsioonilist jõululauda, siis leiame, et paljud asjad juba ongi taimsed. Näiteks keedu- või ahjukartul, ahjus valmistatud juurviljad, kõrvitsasalat, pohlamoos, sinep, must leib, mandariinid jne. Ka hapukapsast saab teha taimselt, kui sinna ei lisata searasva,“ räägib Vegan kokakooli asutaja, vegankokk ja koolitaja Markus Mekk.

Jääb üle veel kaste, vorstid ning ahjupraad. Kastmetes võib lehmapiimast tooted asendada taimsete alternatiividega ja nii lihtsalt saab ka taimse kastme jõululauale. Vorstide osas tulevad appi erinevad eestimaised tootjad, kes valmistavad taimevalgust lihale alternatiive.

Taimetoidu eesmärk ei peaks olema kellegi toiduharjumuste kahtluse alla seadmine, vaid pigem uute teadmiste avastamine, et maitsvat ja samas traditsioonilist toitu saab teha ka taimses võtmes.

Ahjuprae valmistamiseks on võimalusi mitmeid. Näiteks võib ahju panna lihtsalt terve lillkapsa, mis on eelnevalt maitsestatud, või valmistada taimseid kotlette. Samuti saab suurepärase ahjuprae teha läätsedest, tulemuseks on pikkpoiss.

Taimne rosolje.

Asendades kartulisalatis ja rosoljes koored taimsete alternatiivide vastu, vahetades viinerid taimsete viinerite vastu ning jättes välja heeringa, saab jõululauale ka külmad salatid. Lisaks hummustele võib valmistada pidulauale ka maitsva pasteedi, mis on tehtud keedetud läätsedest, praetud šampinjonidest ja sibulast.

Lihtsaks magustoiduks võib taimsetest piparkookidest, hapukast moosist ja taimsest vahukreemist kokku laduda nn tassikoogi, mis pokaalist serveerides on ka visuaalselt väga ilus.

„Suurema kokkamise huvi korral saab jõululauale ka taimse süldi, baklažaanist tehtud rollmopsi, taimse praetud ja marineeritud kala asenduse ja muudki huvitavat. Kõik on võimalik, kui on piisav soov ja huvi,“ jagab Markus ideid.

Kas peaks ikka proovima?

„Taimetoidu eesmärk ei peaks olema kellegi toiduharjumuste kahtluse alla seadmine, vaid pigem uute teadmiste avastamine, et maitsvat ja samas traditsioonilist toitu saab teha ka taimses võtmes. Läbi selle teeme head keskkonnale, iseenda tervisele ja loomadele,“ selgitab Markus.

Piparkoogimagustoit.

Jõulud on ju kinkimise aeg! Kõige olulisem on, et toit oleks maitsev, ehk hästi valmistatud ja maitsev toit on see, mida me toidulaual näha soovime.

Kas taimne menüü tagab kõik organismi vajadused? Kui vaadata meie traditsioonilist toidulauda, siis see pole kaugeltki mitte see, mida meie organism vajab, või pigem tuleks öelda, millega meie organism hakkama saab. Kõik teavad tunnet, kuidas pärast jõululauast tõusmist on väga raske olla.

„Südame-veresoonkonna haigused on number üks surmapõhjus Eestis, mis on otseselt seotud loomse toidu ületarbimisega ja vähese puu- ja köögiviljade söömisega. Mida rikkalikuma valikuga erinevatest toidugruppidest jõululaud katta, seda parem. Midagi keedetult, midagi ahjust ja midagi värsket. Valides taimse jõululaua, teed enda tervisele suure kingituse,“ räägib Markus Mekk.

Foto Libby Penner

Et küllusetunne saamata ei jääks, on vajalik valida sellised taimsed alternatiivid, mis on valgurohked ja energiatihedad. Kaubanduses on selleks puhuks väga palju erinevaid asendusi, mida saab üks-ühele asendada. Ise valmistades on headeks alternatiivideks näiteks kaunviljadest valmistatud toidud, mis annavad küllusliku täiskõhu tunde.

Kui endal head ideed pähe ei tule, siis internetis leiab väga palju põnevaid retsepte, mida jõulude ajal katsetada tasub.

Šampinjoni-läätse pasteet.

Šampinjoni-läätse pasteet

• 1 keskmine porgand, kooritud ja tükeldatud

• 1 keskmine sibul, kooritud ja tükeldatud

• 400 g šampinjone, pikuti neljaks lõigatud

• 3 küünt küüslauku, noaga katki pressitud

• 150 g kuivi rohelisi läätsi, leotatud

• 1–2 loorberilehte

• 2 tl paprikapulbrit

• väike peotäis peterselli

• konjakit või balsamico’t maitseks

• soola-pipart maitse järgi

• õli praadimiseks

Kuumuta kõrge servaga pannil või potis õli. Prae porgandit ja sibulat keskmisel kuumusel 1 tl soolaga, kuni sibul on klaasjas, 6–8 minutit, seejärel lisa šampinjonid ning prae keskmisel kuumusel, kuni need on osa oma mahtu kaotanud, umbes 10 minutit. Seejärel lisa läätsed, küüslauk, petersell, paprikapulber ja nii palju vett, et see kõik ära kataks. Lisa veel natuke soola ja pipart ning loorberilehed. Hauta, kuni kõik on pehme ja vedelik täielikult aurustunud. Töötle köögikombainis ühtlaseks, lisa konjak või balsamico, vajadusel ka soola ja pipart.

Kartulikattega läätsepirukas. Foto Pliidibiit

Kartulikattega läätsepirukas

Läätsesegu

• 5 keskmist sibulat, kuubikuteks tükeldatud

• 8 küünt küüslauku, peeneks hakitud

• 1 spl värsket tüümianit, hakitud

• 1 spl värsket rosmariini, hakitud

• 3 spl tomatipastat

• 120 ml punast veini

• 300 g rohelisi või pruune läätsi, leotatud

• 1 l köögiviljapuljongit

• 2 loorberilehte

• 2 tl paprikapulbrit

• 50 g tahiinit

• 1 spl sojakastet

• 1 spl balsamico’t

• soola ja pipart maitse järgi

• õli praadimiseks

Kuumuta sügaval pannil või potis õli, lisa sibul 1 tl soolaga ning küpseta 8–10 minutit, kuni sibul hakkab pruunistuma. Sega vahepeal, et põhjakõrbemist vältida, kuid seejuures mitte liiga tihti, et sibul saaks pruunistuda. Lisa küüslauk, tüümian ja rosmariin, prae veel 2 minutit, tihti segades. Lisa tomatipasta ning prae keskmisel kuumusel, kuni see muutub värvilt tumedamaks, 3–4 minutit. Siinkohal lisa vajadusel õli, et tomatipasta saaks korralikult praetud. Lisa pannile vein, keeda, kuni enamus veinist on aurustunud, 4–5 minutit. Lisa köögiviljapuljong, läätsed, loorberilehed ja paprikapulber, sega ning lase keema tõusta. Seejärel alanda kuumust ning keeda madalal kuumusel, kuni läätsed on pehmed ning enamus vedelikust aurustunud, umbes 30 minutit. Seejärel alanda kuumust veelgi ning sega sisse tahiini, balsamico ja sojakaste, maitsesta soola ja pipraga. Tõsta segu ahjuvormi.

Kartulikate

• 1,3 kg kartuleid, kooritud ja kaheksaks lõigatud

• 900 g lillkapsast, õisikuteks tehtud

• 2 tl soola + maitse järgi lisaks

• 8 spl oliiviõli

• 240 ml kookospiima

• 2 spl maitsepärmi

• musta pipart maitse järgi

• oliiviõli peale piserdamiseks

Pane kartulid ja lillkapsas potti, lisa 1,5 tl soola ja nii palju vett, et köögiviljad oleksid vaevu kaetud. Keeda, kuni nii kartul kui lillkapsas on täiesti pehmed, 15-20 minutit. Kurna ja auruta soojal pliidil liigne vesi välja. Lisa oliiviõli, kookospiim, maitsepärm ja maitse järgi soola-pipart. Tambi pudrunuiaga ühtlaseks, vajadusel lisa soola. Eelsoojenda ahi 200 kraadini. Kata läätsesegu ühtlaselt kartuli-lillkapsapüreega. Piserda peale oliiviõli. Küpseta ahjus umbes 20 minutit kuni kartulikate on pealt kuldne. Vajadusel kasuta lõpus grill-režiimi.

Retseptide allikas Instagrami kasutaja Pliidibiit, Triin Reilson.