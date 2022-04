Go Hotell Shnelli täiemahuline renoveerimine algas 2021. aasta sügisel kõikide tubade uuendamisega. Kokku läbisid põhjaliku renoveerimise Shnelli hotelli 124 superior- ja standardklassi ning lisaks kaks peretuba.

„Esmase sammuna vahetasime hotellis kaks aastat tagasi energiakulude optimeerimiseks hotelli aknad, eelmisel aastal paigaldasime katusele 40 kW võimsusega päikesepargi, mis katab sõltuvalt aastaajast ja tarbimisest kuni 80% hotelli energiavajadusest ja nüüd uuendasime valgustuse. Uus lahendus mitte ei säästa ainult energiakuludelt, vaid on suur samm keskkonnahoiu tagamisel,“ märkis hotelli juht.

Renoveerimise käigus vahetati välja kogu maja valgustus LEDide vastu ning üldruumidesse paigaldati andurid, mis on jätkuks kaks aastat tagasi alguse saanud suuremahulisele energiasäästu projektile.

Uuendustööde käigus peeti Alver Puparti sõnul olulise põhimõttena silmas taaskasutust ja keskkonnasäästu. „Kuna varem kasutuses mööbel ja santehnika oli heas korras, läksid need täies ulatuses taaskasutusse hooldekodudesse, turismitaludesse, aga ka soovijate kodudesse. Lisaks saime oma abikäe ulatada mitmete Ukraina sõjapõgenike kodude sisustamisel,“ lisas Pupart.

„Äsja lõppenud suuremahuline renoveerimine on hotelli ajaloo suurim ümberehitus. Kui varasemalt oleme uuendanud mööblit, tehnikat ning ehitanud välja konverentsikeskuse ruumid, siis nüüd läbisid uuenduskuuri kõik hotelli standard- ja superiortoad,“ ütles Go Hotel Shnelli juht Alver Pupart. “Kasutasime pandeemiast tingitud vaiksemat aega tegusalt ära ning oleme tänasest valmis külalisi vastu võtma juba täielikult uuenduskuuri läbinud majas.”

