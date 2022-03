Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsus selle aasta alguses kampaania Sigarexit raames inimesi loobuma ebatervislikest harjumustest ning alustama elu uuel aastal tubaka- ja nikotiinivabana. Kampaania mõjutas tubakast ja nikotiinist loobuma või loobumisele mõtlema 32 protsenti kampaaniat märganutest.

Edukas kampaania

Järeluuring kinnitas, et jõudsime seekordse kampaaniaga sihtrühmani, keda soovisime esmajoones kõnetada – ehk 18-44 aastasi mehi. Uuringud on näidanud, et just see sihtrühm on kõige avatum erinevate nikotiinitoodete tarbimisele. Kui eelmisel aastal oli nikotiinisõltuvusest loobujaid 3%, oli seekordne tulemus kordades edukam – kampaania mõjul loobus nikotiinitoodetest lausa 7% liitunutest.

„Hea meel on selle üle, et meie loobumisalast nõu jagavat lehte www.tubakainfo.ee külastati aktiivselt. Seda eelkõige eesmärgiga tutvuda seal kirjeldatud nikotiinist loobumise plaaniga või siis et testida oma nikotiinisõltuvust. Lehte kasutati ka info kogumiseks, et saada selgemat pilti alternatiivsetest tubakatoodetest ja nende mõjudest tervisele,“ lausus TAI alkoholi ja tubaka valdkonna vanemspetsialist Anna-Liis Kulpas.

Suitsetamine on sõltuvus, millest on keeruline loobuda ning tähtis on inimest, kes püüab oma suitsetamisharjumusest vabaneda, igati toetada (allikas: Unsplash)

Suitsetamisest loobujale on toetus väga oluline

Nikotiinisõltuvusest vabanemine võib olla küllaltki keeruline protsess, mis esimesel katsel ei pruugi kõigil õnnestudagi. Sellistel puhkudel on kindlam, kui loobujat toetavad tema teekonnal kas tema lähedased või siis sõbrad. Lisaks sõpradele ja lähedastele aitas kampaania raames loobumisele kaasa ka Facebook’i leht Sigarexit: seal jagasid inimesed oma kogemuslugusid ja nõuandeid, et teisi sarnaste probleemidega kokkupuutujaid toetada. Sigarexiti FB grupi jälgijate arv kasvas kampaaniaperioodil 21 protsendi võrra. Keskmiselt jõudis üks postitus 49 000 inimeseni.

Nikotiin on üks enim sõltuvust tekitavaid aineid

„Nikotiin toimib ühtemoodi nii suitsu kui ka e-sigareti mahvist kopsu tõmmates, huuletubakana igeme vahel või tsellofaanpakendis nikotiinipadjakese kaudu,“ selgitas Kulpas. „Tasub meeles pidada, et ka põsktubakas ehk snus on nikotiinipreparaat ning isegi e-sigarettide nikotiinivabas e-vedelikus võib leiduda vähesel määral nikotiini.“

Sõltuvus nikotiinist on võrreldav heroiini, kokaiini või alkoholi sõltuvusega. Nikotiin mõjutab meeleolu ja võib toimida aju tasandil kui stimulant või lõõgasti, kuid selle esialgne toime möödub kiiresti. Mõnutunde säilitamise ja ebameeldivate ärajäämanähtude vähendamise vajadus sunnib tarvitajat nikotiinidoose uuesti ning suuremal määral manustama ning nii kujuneb välja ka nikotiinisõltuvus.

Rohkem infot Sigarexit’ist.