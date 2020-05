Läinud neljapäeval, 7. mail, sõlmisid Harku vallavanem Erik Sandla ja OÜ Astlanda Ehitus juhatuse esimees Kaupo Kolsar lepingu Tabasalu uue põhikooli ja spordihoone ehitamiseks.

Tabasalu põhikool ja spordihoone on osa rajatavast hariduslinnakust, mis rajatakse koos Tabasalu riigigümnaasiumi hoonega ühtse tervikliku kompleksina. Lepingu raames ehitatakse ligi 5700 ruutmeetri suurune põhikooli hoone ning ligi 1400 ruutmeetri suurune spordihoone kogumaksumusega 7,3 miljonit eurot.

„Tegu on Harku valla ajaloo suurima haridusinvesteeringuga, millega luuakse meie lastele ja õpetajatele head tingimused nii õppimiseks kui õpetamiseks. Kool on eluks ettevalmistamise koht ja kaasaegse õpikeskkonna loomine on investeering meie laste paremasse tulevikku,“ sõnas vallavanem Erik Sandla.

Riigi Kinnisvara ASi poolt korraldatud rahvusvahelise riigihankega otsiti Tabasalu haridushoonete kompleksi ehitustööde peatöövõtjat, konkursi käigus esitati 10 pakkumust. Ehitushanke võitis OÜ Astlanda Ehitus, kes pakkus ehitustööde kogumaksumuseks 12,6 miljonit eurot, millest Tabasalu põhikooli ning spordihoone maksumus moodustab 7,3 miljonit eurot ja Tabasalu riigigümnaasiumi õppehoone maksumus 5,3 miljonit eurot. Summadele lisandub käibemaks.

Uus põhikooli ja spordihoone on kavandatud kuni 550 õpilasele ja selle rajamist rahastatakse Harku valla eelarvest. Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel rajatav uus gümnaasiumihoone hakkab õpet pakkuma 360 õpilasele ning selle ehitamist rahastatakse nii riigieelarvelistest kui ka Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Koolihooned on projekteerinud arhitektuurikonkursi võitjad Pelle-Sten Viiburg ja Andro Mänd arhitektuuribüroodest Doomino Arhitektid OÜ ning Hoov AB OÜ. Ehitustööd algavad juba maikuus ja hooned valmivad 2021. aasta juulis.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi senine õppehoone leiab ka edaspidi kasutust, olles samuti üks osa Tabasalu hariduslinnakust. Uut maja hakkavad kasutama Tabasalu Põhikooli 1.-6. klassid, Tabasalu Gümnaasiumi rajatavat õppehoonet 10.-12. klassid ja olemasolev Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppehoone kohandatakse 7.-9. klassidele ning Tabasalu Ühisgümnaasiumi algklasside maja kohandatakse Tabasalu Muusikakooli tarvis.