Laupäeval, teisel advendil, avati Tabasalu südames Klooga maantee ääres pidulikult Tabasalu ärikeskus. „Seda keskust on Harku valla elanikud ammu oodanud,“ ütles avamisel Harku vallavanem Katrin Krause.

„Harku valla viimaste aastate üks suuremaid arendusprojekte, Tabasalu keskus tähistab täna, 3. detsembril lõplikku valmimist taluturu avamise ja suure peoga. Ligi 15 miljonit eurot maksma läinud keskuse ehitas Mapri Ehituse OÜ ja ehitust rahastas Coop Pank,“ kõneles kokkutulnuile Reterra Estate OÜ tegevjuht Reigo Randmets.

Ehitus, vaatamata turbulentsile maailmas, kulges planeeritult. Kolmekordne hoone, mille ehitamist alustati läinud suvel, valmis septembris, oktoobri alguses avas ärihoone esimesel korrusel uksed ankurrentnik Selver. Selveriga koos mahub esimesele korrusele veel lillepood Flores, mis on selle kandi inimeste hulgas juba jõudnud populaarsust koguda oma kaunite lilleseadetega.

Lillepoe kõrval on koha leidnud Benu apteek.

Ärihoone välisuksel on aga varjumisele viitav märgis. „Keskuse all on hoone rentnikele mõeldud avar maa-alune parkla, aga ohu korral saab seda kasutada Harku valla avaliku varjumiskohana,“ informeeris külastajaid Tabasalu Keskuse juht Andrus Põld.

Tabasallu nüüd avar jõusaal

Teisel korrusel jõudis oma uksed enne ametlikku hoone avamist lahti teha populaarne spordiklubi „24-7 Fitness“. Avaras, kõige erinevamate jõumasinate varustatud saalis käiakse treenimas kogu piirkonnast.

Rõõmustada võivad nüüd ümbruskonna perenaised, aga ka poissmehed – koos ärihoonega avas Tabasalus esmakordselt uksed pesumaja.

Suurupist pärit noor rammumees Andri-Marten Utsar polnud raskustega rassides kiidusõnadega kitsi: „Saalis on õhku ja avarust, ümberringi peeglid kehaasendi jälgimiseks. Nüüd pole vaja sõita linna treenima, masinad ja kogenud treenerid on tulnud hoopis siia!“

Ehtekunstnik Jekaterina Oganesjan on avanud oma juveeliäri.

Keha ja vaimu saab turgutada ka Avasalu Heaolusaalis, kus kogenud juhendaja Vivika Volari eestvedamisel tegeletakse nii jooga, heliteraapia kui Osho meetoditel põhineva meditatsiooniga. Ka solaarium ja hambaravikabinet on uues keskuses ootamas.

Külastajaile pakuvad oma teenuseid ja kaupa mitmed disaini ja kodusisustuse poed. Tabasalu Disain kaupleb valdavalt eesti disainerite toodanguga, Uneleja saab osta peale voodikatete ka teisi tekstiilitooteid, Karvanina pakub tooteid lemmikloomade tarbeks.

Valik on rikkalik

Alles ennast sisse seadva mööbli iseteeninduspoe mõte on aga selles, et huviline saab poes tutvuda kaupluses oleva tootevalikuga, kuulata müüja selgitusi ja teha siis e-tellimuse.

Avasalu Heaolusaal ootab külastajaid.

Ehtekunstnik Jekaterina Oganjan, kes on seni müünud oma disainehteid e-poes, otsustas ka pärispoe avada.

„Mina disainin ehted ja saadan siis kavandid juveliiridele, kes nende järgi ehted valmistavad,” tutvustas ehtekunstnik oma äri. Seni valmistati tema disainitud kaelakeesid, sõrmuseid ja käevõrusid Peterburi ja Valgevene juveliirid, nüüd meistrid Saksamaal Hamburgis ja Belgias. Valdavalt on ehted kallid, kullast ja hõbedast, disainitud ehtsate vääriskividega.

Et kõik ümbruskonna naised igatpidi kenad välja näeksid, on uksed avanud või avamas mitu ilukeskust ja massaažisalong. Mõeldud on meestelegi, väga naiseliku nime – Barberina – all tegutseb meeste juuksur. Salong on vägevate mootorratastega maskuliinseks disainitud. Milline Tabasalu noorhärra ei tahaks juukseid lõigata just selles salongis?

Mõndagi gurmaanidele

Piirkonna gurmaanid saavad nüüd uues keskuses käia proovimas erinevaid kööke. Kõige ehtsamat Usbeki lambalihast pilaffi või tšeburekke pakub Samsa Family, kiirustajatele pakub tervislikku kiirtoitu Bowly Moly.

Ümbruskonnas hästi tuntud ja hinnatud Berlita Bakery pagaritooted on siingi kohal, saab kaasa osta või maiustada kohapeal nende kookide või makroonidega. „Suvel võivad toitlustajad suvekohvikutena laieneda keskuse terrassile, kuhu pääseb ka treppi mööda väljastpoolt hoonet,” tutvustab Andrus Põld keskuse perspektiivis pakutavat.

Pisemate tarvis on mängustuudio, kus saab korraldada sünnipäevasid ja muid koosviibimisi.

„Ärikeskusesse rentnikute leidmisel kogusime kohalikelt inimestelt ligi 500 ettepanekut, millest paljud kattusid ka meie ja vallavalitsuse nägemusega piirkonna arengust,“ meenutas Reterra Estate OÜ tegevjuht Reigo Randmets.

Et elanike ja ettevõtjate ettepanekutega arvestatud on, kõneleb kas või büroopindade avamine hoones. Seni kurtsid Harku valla mitmed väikeettevõtjad just büroode nappuse üle piirkonnas.

„Põnni paneme lastehoidu, sina lähed ilusalongi, mina jõusaali,“ teatab keegi perekonnapea oma kaasale autoriteetselt. „Ongi kogu perele uues hoones tegevus leitud,“ muigab ärikeskuse juht.

Randmetsa sõnul pakub Tabasalu keskus kohalikele kõiki neid teenuseid, mida piirkonna elanikud on seni käinud Tallinnast otsimas. „Kogukonnale suunatud kontseptsiooniga keskus on andnud Tabasalu südamele uue hingamise ja kohalikud on meid hästi omaks võtnud,“ sõnas Randmets.

Laupäeval, 3. detsembril avati ka ligi 30-ne kauplejaga taluturg. „Turg toimib otse tootjalt tarbijale põhimõttel – see tähendab, et turupäeval on ostjal võimalik suhelda otse kauba valmistanud tootjaga. Ja turule ootame müüma kõiki kohaliku toidu tootjaid, hobikokkasid, metsasaaduste ja taimede korjajaid, hoidisevalmistajad, köögi- ja puuviljakasvatajad ning kalureid ja käsitöömeistreid,“ lisas Andrus Põld.

Turg on avatud kõigi laupäevadel, välja arvatud 24. detsembril.

„Ongi üks vallarahva ammune soov täitunud,“ ütleb vallavanem Katrin Krause.