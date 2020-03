Tabasalu riigigümnaasiumi juhiks saab Grete-Stina Haaristo

Konkursikomisjon valis järgmisel aastal avatava Tabasalu riigigümnaasiumi direktori ametikohale 19 kandidaadi seast praeguse Pala Kooli direktori Grete-Stina Haaristo.

Grete-Stina Haaristo on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppes ökoloogia ja elustiku kaitse ning magistriõppes bioloogia eriala. Ta on lõpetanud Noored Kooli 9. lennu, läbinud alustavate koolijuhtide arenguprogrammi ja haridusinnovatsiooni meistriklassi programmi. Oma teadmisi ja kogemusi jagab ta külalisõppejõuna Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni magistriõppe üliõpilastele.

2015. aastast töötab Grete-Stina Haaristo Anna Haava nimelises Pala Koolis, olles kaks esimest aastat loodusainete õpetaja, huvijuht, noortekeskuse juht ja seejärel direktor.

Koolijuhi töö kõrval on ta Peipsiääre Vallavolikogu liige ja hariduskomisjoni esimees, MTÜ Kodavere Pärimuskeskuse juhatuse liige, MTÜ Pala Valla Noored juhatuse liige, Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi liige ja Eesti Roheline Liikumise liige.

Konkursikomisjoni juhi Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummali sõnul paistis ta silma inimliku, õppijakeskse, teaduspõhise ja kogukonda väärtustava juhina.

Grete-Stina Haaristo kindel arvamus on see, et kooli ei saa luua, arendada ega juhtida üksi, kogukonna kaasamine ei ole ühekordne tegevus, vaid peab olema pidev ja kestlik. Oma olulisimaks tööks Palal peab ta kooli kujunemist kogukonnakooliks.

Valitud koolijuhi senised kogemused toetavad eesmärki, et koostöös kohaliku omavalitsuse koolidega ja kaasatud kogukonnaga rajatakse Tabasallu atraktiivne, kaasaegne, kvaliteetse õppekorraldusega hariduskeskus, kuhu tahavad õppima tulla nii Harku valla kui ka naabervaldade noored.

Komisjoni kuulusid lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikele ka Harku valla ja riigigümnaasiumide direktorite esindajad.

Algne postitus oli siin.