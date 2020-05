Tabasalu ühisgümnaasiumis toimetav seitsmenda klassi õpilaste firma Võluhelin pakub enda muusikat läbi arvuti. Nende senine suurim ettevõtmine on olnud raha kogumine Austraalia põlenguohvrite heaks.

Eriolukord on andnud tugeva löögi tervele majandussektorile ja surunud põlvili siiamaani väga edukalt tegutsenud suurfirmad. “Samamoodi raskusi trotsides tegutsevad JA Eesti programmi mini- ja õpilasfirmad. Ei saakski kuidagi teistmoodi olla. Osad loobuvad, aga õnneks on rohkem neid, kes on oma tüübilt ellujääjad ja tegutsevad edasi,” ütleb Tabasalu ühisgümnaasiumi (TÜG) õpetaja ning õpilasfirmade juhendaja Krista Savitsch.

Õpilaslaatasid ei saa praegu korraldada. Savitschi hinnangul ei taastu need kindlasti tänavuse kooliaasta lõpuks. “Laadad tähendavad ikkagi väga suure osavõtjate arvuga üritust ja siis ei suudetaks nõuetele vastavalt üritust korraldada. Peame ikkagi juhinduma ettekirjutustest. Laatadele on heaks alternatiiviks JA Eesti kodulehele loodud õpilasfirma toodete portaal. Sinna on kliendid kontaktivabalt ostlema oodatud,” ütleb õpetaja.

Noorimad kolisid veebi

Tunnid ning koolitarkuse kogumine jätkuvad kõigele vaatamata. Noori saab juhendada tänu erinevatele keskkondadele. “Mina suhtlen õpilastega Hangouts Meeti ja MS Teams keskkonnas ning Facebooki või e-kirja teel,” räägib Savitsch. Tarkuste jagamine pole pedagoogi sõnul sugugi langenud. Tunnid on peetud ning ülesanded õigeks ajaks ka täidetud.

Minifirma töine veebikoosolek Hangouts Meeti keskkonnas. Fotod erakogu

“TÜG-is on sel aastal viis õpilasfirmat ja üks minifirma. Veebis tegutsemise kasuks otsustasid kõige nooremad ehk siis 7B klassi õpilaste minifirma Võluhelin,” räägib juhendaja.

Võluhelin on loodud ühe klassi seitsme õpilase poolt. Nad on toimetanud juba eelmise aasta lõpust. Minifirma pakub muusikalise meelelahutuse teenust.

Austraalia heaks

“Suurim ettevõtmine on olnud 29. jaanuaril toimunud kaks kontserti Austraalia põlenguohvrite toetuseks. Heategevusena annetati 400 eurot Tallinna loomaaia kaudu Austraalia loomadele,” kiidab Savitsch.

Kuna hetkel ei ole võimalik avalikke kontserte korraldada, siis tuleb noortel tegutseda veebis. Savitsch räägib, et minifirma on pakkunud kohalikule koolitusfirmale eelkooliks laulusõnadele viiside tegemist, teenides seeläbi ka sissetulekut. Kinni on haaratud ka võimalusest osaleda virtuaalkoori väljakutsel, mida pakkus Bostoni lastekoor. “Ülesandeks on õppida selgeks laulu häälepartii, see salvestada ja saata Bostoni koorile ja sellest miksitakse kokku täiuslik mitmehäälne laul. 9. aprillil esmaettekandele tulnud laul oli “We are one”,” ütleb juhendaja.

Oma panuse laulu õnnestumisele andsid Londoni, Dublini, Moskva, Eesti ja USA noored.

Aprilli lõpus tuli esmaettekandele uus laul ja selleks saatsid minifirma Võluhelin noored oma salvestised juba varakult teele.

Juhendaja Krista Savitschi sõnul annab veebis tegutsemine võimaluse ennast proovile panna ja jätkata soovitud tegevusega. “Kui minifirma on loodud, siis ei soovi noored niisama istuda. Väga usinalt ja kohusetundlikult on kõik minifirma liikmed osalenud iganädalastes veebitundides Hangouts Meet keskkonnas,” ütleb ta.