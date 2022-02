15. veebruaril avati pidulikult Tabasalu muusika- ja kunstikool endises Tabasalu ühisgümnaasiumi algklasside maja ruumides, mis rekonstrueeriti spetsiaalselt muusikakooli tarbeks. Muusikakooli ehitusmaksumus oli 1 637 026 eurot, millest riikliku toetuse osa oli 790 000 eurot.

Uue Tabasalu kooli algklasside maja valmimisel vabanesid Tabasalu ühisgümnaasiumi algklasside ruumid, mõte nende kasutamiseks muusikakooli jaoks tekkis juba ammu. Riigi otsus ehitustegevuse toetamiseks sobis selle projektiga ideaalselt.

Nii asuti kiirelt tegutsema ja 2020. aasta novembris sõlmiti Eviko Inseneribüroo OÜ-ga projekteerimise ja ehituse töövõtuleping.

Projekteerimine kestis 2021. aasta juunini, mil algklassid vanast hoonest välja kolisid. Tabasalu muusikakooli rekonstrueerimise projekt sai teoks tänu riiklikule toetusele majanduse elavdamiseks pärast esimest koroonalainet.

Ehitustööde tempot on mõjutanud hetkeperioodile iseloomulikud raskused, kuid tänaseks on valminud ajakohaste võimalustega muusikakooli hoone. Muusikakoolis on erilist rõhku pööratud õppeklasside akustikale, hoones on väiksem kammersaal ja renoveeritud aula. Aulas on võimalus teha kontserte 200 pealtvaatajale. Akustika parandamiseks on kasutatud mitmesuguseid võtteid: kardinaid, akustilisi lae- ja seinaplaate. Kokku on muusikakoolis 19 suuremat ja väiksemat klassi. Lisaks on sisustatud kolm klassi kunstikoolile. Selles majas on mõeldud nii õpilastele kui ka õpetajatele tänapäevase, arendava ja mugava keskkonna loomisele.

Vastavatud muusikakooli suurus on ca 1500 m2, sellest muusikaklassid ning kammersaal asuvad 1. ja 2. korrusel ning 3. korrusel on kunstiklassid.

Muusikakooli direktori Kalev Konsa sõnul on kooli jaoks suurim muutus 35-aastase ajaloo jooksul muusikakooli oma maja valmimine.

Õpetaja ja dirigent Valdo Rüütelmaa. Fotod erakogu

Direktori sõnul oli eile üks tema elu tähtsamaid päevi. „Avarduvad tingimused võimaldavad pakkuda veelgi paremaid võimalusi meie õpilastele. Lisandub näiteks rütmimuusika suund ja tekivad suurepärased tingimused ka kunsti õpetamiseks. Selle tõttu on muusikakooli ametlik nimi Tabasalu muusika- ja kunstikool,“ tõdeb Konsa.

„Kooli pillivalik on väga suur ning õpetajateks on riigi parimad asjatundjad ja oma erialal tuntud muusikud. Muusikakool on pungil säravatest ja inspireerivatest õpetajaisiksustest ja võib õnnitleda neid peresid, kelle lastel on siin võimalik areneda, omandada hea oskus ja hobi kogu eluks või panna alus muusikukarjäärile,“ ütleb muusikakooli direktor Kalev Konsa. : Täpsem info kooli kohta www.tabasalumuusikakool.ee.

Harju Elu küsib. Vastab Tabasalu muusika- ja kunstikooli direktor Kalev Konsa

Kes on nimekaimad muusikud, kes selle 35 aasta jooksul on Tabasalu muusikakoolist välja kasvanud?

Neid on palju, nimetan selle pärast vaid viimase aja tuntuimad nimed. Esimesena meenuvad vennad Aavikud, Hans Christian ja Henri Christofer Aavik. Hans Christian hakkas viiulimängu õppima Tabasalu muusikakoolis viieaastaselt õpetaja Piret Kreeki käe all. Nüüdseks on ta saavutanud Eesti parima noorviiuldaja tiitli ja jätkab õpinguid Saksamaal.

Vend Henri Christofer lõpetas Tabasalu muusikakooli trompeti erialal Valdo Rüütelmaa vaskpuhkpilli klassis. Kolm viimast aastat õppis ta valikainena Valdo Rüütelmaa juhendamisel dirigeerimist. Tuleb meelde, et esimest korda elus oligi Henri Christoferil võimalus juhatada just Tabasalu muusikakooli puhkpilliorkestrit, ta oli siis alles 14-aastane. Õpetaja Valdo Rüütelmaa suunas poisi juba esimestes klassides muusikakooli puhkpilliorkestrisse mängima. Nii sai orkester talle juba varakult tuttavaks – dirigendile on orkestri hea tundmine väga vajalik.

Tallinna muusikakeskkoolis jätkab trompetiõpinguid Martin Pajumaa, kes on juba tuntust kogunud ansambli Tuulisbrass liikme ja arranžeerijana. Tema arranžeeritud lugu hakkab kõlama näiteks 2023. aasta noorte laulupeol.

Siis tuleb meelde löökriistamängija Reigo Ahven, kes on viimasel ajal tuntust kogunud ka saatejuhina. Ja muidugi Marie Vaigla, tuntud laulja ja lugudekirjutaja.

Neid nimesid, tuntuid ja vähemtuntuid, võib veel üles lugeda palju.

Kui palju muusika- ja kunstikool nüüd tegevuseks pinda juurde sai?

Enne uue õppehoone avamist oli meil 13 muusikaklassi ja üks pime keldriruum kunstiõpetuse tarvis. Nüüd on 19 avarat muusikaklassi ja neli ruumi on kunsti päralt.

Enne oli õppeasutuse nimi Tabasalu muusikakool, nüüd Tabasalu muusika- ja kunstikool. Kas ühendõppeasutus on ka direktorile tööd juurde toonud?

Eks tööd tuli ka nüüd juurde. Kui suures mahus, see selgub lõplikult töö käigus. Ei saa unustada sedagi, et Harku vald on rahvaarvult tugevas kasvutrendis, see tähendab, et kasvab ka muusika- ja kunstihuviliste noorte arv.