Neljapäeval, 7. oktoobril pandi pidulikult nurgakivi Tabasalu keskele kerkivale Tabasalu Keskusele. Klassikalisel viisil kapsli nurgakivisse panemise asemel markeerisid Reterra tegevjuht Reigo Randmets, Harku valla abivallavanem Vello Viiburg, Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos, PIN Arhitektide partner Neeme Tiimus ja COOP Panga juhatuse liige Arko Kurtmann koos lipuheiskamisega ära Tabasalu Keskuse südame.

Reterra tegevjuhi Reigo Randmetsa sõnul leiab järgmisel sügisel täna markeeritud väärikalt kohalt juba uue ja uhke maja: “See on Tabasalu maamärk, mille juures saab sõpradega kohtuda ja mis on osa ümbritsevast keskkonnast ja arhitektuurist. Kunstilise lahenduse leidmiseks kuulutatakse peagi välja konkurss ning lõpliku valiku teevad just Tabasalu enda inimesed,” sõnas Randmets.

Randmets ütles keskuse tulevikuplaane tutvustades, et Tabasalu Keskusest kujuneb kogukonna aktiivne ja tänapäevane tugipunkt, kus tegevusi ja teenuseid leidub kõigile elanikele ja külalistele. “Meie visiooniks on olnud algusest peale luua siia piirkonda midagi, millest on pikalt puudust tuntud – tahame luua koha, mis liidab erinevaid inimesi erinevas vanuses, kus toimub põnevaid sündmusi, mis on täis erinevaid võimalusi, ettevõtteid, teenuseid ja tegevusi,” rääkis Randmets.

Harku abivallavanema Vello Viiburgi sõnul ületas tänavu valla elanike arv 16 000 piiri, möödunud kuul avas valla keskuses uksed kaks uut kooli, mitmel pool kerkivad uued elamu- ja ärikinnisvara arendused. “Mitmekülgsete vaba aja veetmise võimalustega keskuse tulek valla südamesse näitab, et ettevõtjad hindavad piirkonna tulevikuväljavaateid positiivselt,” lisas Viiburg.

Kohaletulnud said nautida Tabasalu muusikakooli puhkpilliorkestri, Raivo ja Ramuel Tafenau ning kitarrivirtuoosi Raul Vaigla unikaalset, spetsiaalselt nurgakivi ürituseks ette valmistatud muusikat.

Ligi 13 000 ruutmeetri suuruse A-energiaklassiga Tabasalu Keskuse eeldatav maksumus on 15 miljonit eurot ning hoone valmib septembris 2022. Keskuse ankurrentnikuks on Selveri toidupood, lisaks on seal erinevad büroo- ja teeninduspinnad, väiketootjatele suunatud väliturg ja mitmekülgset valikut pakkuv toidutänav.

Arendaja Reterra Estate OÜ on kodumaisel kapitalil põhinev kinnisvaraarenduse ja investeerimisega tegelev ettevõte. Ettevõtte peamised investeeringud on suunatud ärikinnisvara ja elukondliku kinnisvara arendusprojektidele Tallinnas, Tartus ja Riias.