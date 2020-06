Ehkki 15. aprillist 15. juunini kehtib Eesti metsades linnurahu, mille ajal metsatöid on soovitav mitte teha, otsustati Harku vallas teisiti. Puud võeti Tabasalu ühisgümnaasiumiga piirnevast metsatukast maha maikuus ja lausa 15 000 ruutmeetril.

Tegemist on Tabasalu hariduslinnaku alaga, kuhu ehitatakse Tabasalu riigigümnaasium ning Tabasalu põhikool ja spordihoone. Kompleks valmib kavade kohaselt 2021. aasta suvel.

Harku valla kommunikatsioonijuhi Madis Idnurme sõnul alustasid geodeedid raieala märkimist 11. mail. Raieluba väljastati firmale Astlanda Ehitus OÜ.

Linnupesi ei lõhutud

“Raadamistööd toimusid maa-alal, mille suurus on 15 000 ruutmeetrit. Langetatud puude kokkuvedamine lõppes 29. mail,” selgitab Idnurm.

Kommunikatsioonijuhi sõnul tehti tööde käigus linnupesade visuaalset kontrolli. “Töövõtja kohustus oli veenduda, et raietööde teostamise käigus ei hävitataks pesitsevate lindude pesasid,” väidab Idnurm.

“Raadamistöödega alustati enne metsa aluskihi lehte minemist. See tähendab seda, et lehelinnud, kes pesitsevad maapinnal, ei olnud jõudnud veel pesitsema asuda,” kinnitab kommunikatsioonijuht.

Enne raadamistöid teostatud ehitusala ülevaatuse käigus leiti metsatukas kokku 17 pesakasti. Neist kümme tühja pesakasti on ümber tõstetud ja neli lagunenud pesakasti on maha võetud ning peale kordategemist viiakse metsa tagasi.

“Kolmes pesakastis oli pesa ja munad sees. Neid ei puudutatud ning need puud on püsti jäetud, kuniks linnupojad väljas. Puuvõrades paikneda võivaid linnupesasid ei tuvastatud,” täpsustab Idnurm.

Rikkumine või paratamatus?

Harku vallavolikogu opositsiooni ridadesse kuuluv Val Rajasaar on toimunu suhtes siiski kriitiline. “See on looduskaitseseaduse rikkumine, mis muud,” ütleb ta Harju Elule. “Mina ei vastuta selle eest,” rõhutab ta samas.

Rajasaare sõnul oli probleemiks Tabasalu hariduslinnaku ehituslepingute allkirjastamise venimine, mistõttu ehitaja ei jõudnud raiet teostada enne linnurahu algust. Raiet ei saanud lükata ka linnurahu järgsesse aega, sest see oleks tähendanud ehitustööde alguse viibimist.

“See, et sinna tuleb Tabasalu riigigümnaasium, oli juba ammu teada. Muidugi inimesed, kes sealt praegu mööda jalutavad, näevad, et puud on maha võetud ja linnupesad on üleöö kadunud ja linnulaulu ei ole, aga sinna ei ole midagi parata. See oli paratamatus,” arvab endine õpetaja Matti Loit, kelle kodu jääb raiealast vaid paarisaja meetri kaugusele.

Loit õpetas omal ajal kehalist kasvatust Muraste koolis ja Vääna koolis. “Harku vald on arenev vald. Kerkivad suured elamurajoonid. Meil on ju probleeme õpilastele kohtade leidmisega. Muraste kooli ei mahu õpilased enam ära,” räägib ta.

“Ma kujutan ette uut koolimaja siin Tabasalus koos spordikompleksiga. Kui see maja saab valmis, siis need Muraste õpilased, kes oma koolimajja ära ei mahu, saavad siia ümber tulla,” loodab Loit.