Kõik elanikud said panustada tulevase ärikeskuse kontseptsiooni – jagada mõtteid ja ideid, milliseid poode, ärisid või teenusepakkujaid nad soovisid siin näha…

Nii kõneleb Kaspar Markus, Reterra Estate OÜ müügiarendusjuht. Hoone, millest ta kõneleb ja mille loomeprotsessis said kohalikud elanikud kaasa rääkida, on kerkimas Tabasallu, otse alevi keskele Klooga maantee äärde, kus suur tühi plats aastaid lausa karjus ehitaja järele. Suve keskel juulis lõigi Mapri Ehituse OÜ piigid paekivisse, hakates vundamendile auku süvistama. Enne seda aga eelnes kõik see, millest Kaspar Markus kõneles: arendajad postitasid Harku valla kodanike sotsiaalmeediakommuuni, mida jälgib 11 400 inimest, küsimustiku selle kohta, mida piirkonna elanikud tulevasse ärikeskusesse sooviksid.

“Saime ligi 500 vastust kõige erinevamate arvamustega,” kinnitab Reterra esindaja. Paljud ettepanekutest kattusid arendaja enda nägemusega piirkonna arengust, aga oli ka uudseid mõtteid.

“Igal juhul oleme uuele hoonele kontseptsiooni luues arvestanud kohalike inimeste ettepanekute ja arvamustega,” kinnitab Kaspar Markus. Sest arendaja soov on, et uus hoone ei oleks pelgalt ärikeskus, vaid sellest tuleks ühtlasi ka kogukonnakeskus.

Ehitaja

Augusti alguseks oli vundamendiauk oma mõõtmed saavutanud. “Kaevandasime välja 12 000 kuupmeetrit paekivi,” ütleb Mapri Ehituse OÜ objektijuht Madis Reinloo.

Lõhkamistega siiski Tabasalu asukaid ei häiritud, paekivi saadi kaevandamiskõlblikuks piikamisega. “Meil vedas, pealmised kihid olid pehmemast kivimist, saime võtta kihtide kaupa,” kõneleb ehitaja. Ka polnud tarvidust välja kaevandatud paekivi kaugele vedada, see purustati kohapeal killustikuks ja kasutatakse ära ehitusel. “Sellest tuleb nii keldripõrand kui ka parkimisplatsi alune,” räägib ehitaja esindaja.

Praegu käib hoone keldri seinte ehitus, hoonet toestavad vaiad on juba maasse taotud.

“Alumised kihid, millele toetuvad hoone vaiad, on tugevad,” rõõmustab Madis Reinloo. Ka tulevane majaalune parkla on tugevatel paekihtidel – nii pole majahaldajal tulevikus vaja maja konstruktsioonide pärast liigselt muretseda.

Ehitaja on optimistlik – praegu ollakse ehitusega ilusti graafikus ja kui tulevikule mõelda, siis… “Tuleb lihtsalt kõik vajaminevad ehitusmaterjalid varakult ära tellida, siis ei teki ka seisakuid, jõuame õigeks ajaks valmis,” ütleb Madis Reinloo elutargalt.

Ehituse valmimise tähtaeg on täpselt aasta pärast, septembris 2022.

Mis kogukonna ärihoones tulevikus inimesi üllatab?

Pea terve esimese korruse võtab enda alla Selver, kinnitab arendaja, kellel on kaupluseketiga juba kokkulepe sõlmitud. Veel mahuvad esimesele korrusele parkla peale lillepood ja apteek.

“Maa-alune parkla ja esimene korrus moodustavad nagu ühtse tervikhoone,” räägib arendaja esindaja Kaspar Markus. “Kõrgemale tuleb aga nagu kaks eraldi torni, mille vahel on terrass. Teise korruse ankurrentnikuks on 24/7 Fitness, lisaks tuleb veel 6–8 toitlustuskohta, ka väiksemad kauplused, juuksur, ilusalong. Meil käivad aktiivsed läbirääkimised laste päevahoiu rajamiseks,” tutvustab Kaspar Markus mõtet, mille ta sai just kohalikust Facebooki kommuunist.

Tahavad näiteks emad-isad jõusaali minna, juuksuris või poes käia, on ka lapsele koht olemas.

Kui esimene ja teine korrus on kõigile avatud, siis kolmas on privaatsem – sinna tulevad bürood, hambaarst ja perekeskus koos rehabilitatsiooni ja füsioteraapiateenustega.

Kas jälle valimisteks?

Nagu ikka, kõnelevad kurjad keeled, et kogukonnale nii vajalikku hoonet hakati targu ehitama just enne kohalikke valimisi. Mida arvab sellest jutust arendaja, Reterra Estate OÜ müügiarendusjuht Kaspar Markus?

“See tühi plats on aastaid kuulunud Reterra Estate’ile. Siiani polnud sellisel ärihoonel Tabasalus erilist perspektiivi, poleks ennast ära tasunud. Aga vaadake, mis praegu ümberringi toimub, kui palju ehitatakse siia elamuid ja eramuid, milline hüppeline areng on toimumas Harkujärvel, Tiskres ja Tabasalus,” ütleb müügiarendusjuht.

Ta toob võrdluse – kui veel ehk kümme aastat tagasi toimus intensiivne areng Tallinnast Viimsi suunal, ehitati nii elamuid kui ka ärihooneid, siis praegu on sama protsess Tabasalu suunal. Tabasalu vajab sellist ärihoonet, on arendaja kindel.

Erik Sandla, Harku vallavanem

Meie vallas on viimastel aastatel toimunud hoogne areng, mille tulemusena on vald muutunud vägagi atraktiivseks elu- ja ärikeskkonnaks.

Tänavu ületas valla elanike arv 16 000 piiri, valla keskuses avab sel sügisel uksed kaks uut kooli, millest üks on riigigümnaasium, mitmel pool on töös uued elamu- ja ärikinnisvara arendused jne. Mitmekülgsete vaba aja veetmise võimalustega ärikeskuse tulek on selge märk sellest, et ka ettevõtjad hindavad positiivselt nii valla tänast olukorda kui ka tulevikuväljavaateid.

Teave

• Tabasalu äri- ja kogukonnakeskus valmib septembris 2022.

• Hoones on 13 000 m2 kasulikku pinda, rendipinda 8000 m2.

• Hoone maksumus on 15 miljonit eurot.

• Hoone on A-energiaklassis.

• Ehitab Mapri Ehituse OÜ.

• Arendaja on Reterra Estate OÜ.