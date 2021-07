Tabasalus algas ligi 13 000 ruutmeetri suuruse A-energiaklassiga Tabasalu Keskuse ehitus. Hoone arendaja Reterra Estate investeerib keskusesse üle 15 miljoni euro. Keskuse ankurrentnikuks on Selveri toidupood, lisaks leiab sealt erinevad büroo- ja teeninduspinnad, väiketootjatele suunatud välituru ja mitmekülgset valikut pakkuva toidutänava.

Reterra tegevjuhi ja partneri Reigo Randmetsa sõnul on huvi keskuse rendipindade vastu olnud väga suur, neist ligi 70 protsendile on rentnikud juba leitud. Uue keskuse valmimist ootavad ning omale on koha broneerinud juba ka mitmed kohalikud ettevõtted ning teenusepakkujad.

“Mingil põhjusel pole Tabasalu saanud Tallinna lähialevikuna piisavalt tähelepanu hoolimata faktist, et igapäevaselt läbib Klooga maanteed ca 15 000 inimest ja piirkond on väga kiiresti arenev,” sõnas Randmets. “Kindlasti mahub siia üks korralik väliturg, tugeva sortimendiga toidupood ning kvaliteetsed ja keskkonnasõbralikud büroo- ja kaubanduspinnad. Meie eesmärk on olla Tabasalu kõige kesksem punkt, kogukonnakeskus, kuhu oleks põhjust terve perega minna,” lisas Randmets.

Fotod Reterra

Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos toob välja, et Tabasallu ehitatav keskus eristub oma huvitava fassaadi poolest. “Mapri Ehitusel õnnestub taas ehitada eristuva välimusega hoone. Esimese korruse ilmestamiseks on tellitud eraldi betooni valuvorm, millega saadakse siksakiline fassaad. PIN arhitektid on põnevalt lahendanud ka teise korruse toidutänavale ligipääsu,” lisas Roos.

Tabasalus Kallaste tänav 7 kerkiva hoone arendajaks on Reterra Estate, arhitektideks PIN Arhitektid ning ehitab Mapri Ehitus. Keskus valmib tuleva aasta suvel.

Reterra Estate OÜ on kodumaisel kapitalil põhinev kinnisvara arenduse ja investeerimisega tegelev ettevõte. Ettevõtte peamised investeeringud on suunatud ärikinnisvara ja elukondliku kinnisvara arendusprojektidele Tallinnas, Tartus ja Riias.

Ärikinnisvara valdkonnas arendab Reterra Tallinnas Tabasalus 13 000 ruutmeetri suurust kaubandus- ja teeninduskeskust, mille esimesel korrusel hakkab paiknema Selver ja teisel ja kolmandal korrusel büroo- ning kaubanduspinnad. Tallinnas ollakse arenduspartneriks ka Telia ja Pipedrive koduks olevas WoHo ärikvartalis. Lisaks on Reterra arendanud esmaklassilised äripinnad IT ettevõttele Heathmont Group, ehitusettevõttele Leonhard Weiss ning rajanud Annelinnas ka Tartu Tervisekeskuse.

Elamuarenduses alustati 2019. aastal Tartus 267 korteriga Raadimõisa Kodu rajamisega, mis on olnud kaks aastat enim müüdud ja populaarseim uusarendus Tartumaal. Tartus on veel kerkimas ligi 150 korteriga Lumina Kodud uusarendus. Harjumaal Tabasalus on ettevõte arendanud Pähkli ja Viimsis Mustika villade elamurajooni. Rae ja Peetri piirkonda kerkib peagi üks suurim elamuarendusprojekt, Raemõisa elurajoon. Tallinnas on lisaks valminud WOHO 50 luksuskorterit Pipedrive tornmajas. Projekteerimisfaasis on Tallinnas veel Hipodroomi, Kalamajas Tööstuse 54 ja Peterburi teel asuvad elamuarendusprojektid.

Lisainfo Merili Reiska, Reterra Estate turundusjuht, +372 5560 4030