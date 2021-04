34-aastane Riisiperes sündinud ning Tallinna ülikoolis kehakultuuri magistriks õppinud Taavi Vilba valiti 16 kandidaadi seast Laagri riigigümnaasiumi esimeseks direktoriks.

Haridustempli ehitusplats jääb mehe praeguse kodu uksest vaid saja meetri kaugusele. Hetkel veel Saku gümnaasiumi direktorina töötava Vilba esimene tööpäev Laagris on 17. mai.

Kaua olete Saku gümnaasiumi direktorina töötanud?

Ma alustasin 2018. aasta 1. augustil. Minu viimane tööpäev Sakus on 14. mail 2021.

Mis on Sakus õnnestunud ära teha, mis on jäänud tegemata?

Viimase kahe aasta eesmärk oli Saku gümnaasiumi õppekorralduse muutmine. Hetkel on meil gümnaasiumis suunapõhine õpe, aga me läheme nüüd üle moodulitepõhisele õppele. See on valdkonnapõhine pakett, kus õpiline saab igal aastal endale mooduli ehk valdkonna valida. See läheb käiku 1. septembril.

Selle õppeaasta plaanidest on tegemata veel Saku uute õpetajate toetuseks mõeldud mentorlussüsteemi parendamine. Mul on kuu aega veel jäänud, aga olen kindel, et jõuan sellega algust teha.

Kust tuli mõte kandideerida loodava Laagri riigigümnaasiumi direktoriks?

See mõte on olnud juba mõnda aega, kuna ma ise siin Saue vallas elan ja riigigümnaasiumi loomisest pikka aega teadsin. Iga koolijuhi unistus on kooli loomine nullist. See on hästi äge protsess.

Hoogu andis juurde ka see, et 2018/2019. õppeaastal me renoveerisime Saku Valla Maja Saku gümnaasiumi uueks hooneks. Selle täitmine sisuga oli hästi huvitav. Sealt ma selle mõtte sain, et võiks seda protsessi täitsa uues kuues Laagris teha.

Mitu inimest Laagri riigigümnaasiumi direktori kohta soovis?

16 inimest soovis. Konkurss kestis kaks kuud, oli neli vooru. Esimene voor oli tüüpiline CV ja dokumendivoor. Sealt siis valiti teise vooru kümme inimest, kes pidid esitama viieminutilise video, rääkima kooli visioonist ja käivitamisest. Siis valiti välja kolm inimest, kes jäid vestlusvooru. Peale vestlusvooru oli veel Tripodi test, juhi isiksuse test 180 küsimusega.

Miks langes komisjoni valik just teie kasuks?

Ma ei tea. Ma ei ole seda komisjoni käest veel küsinud ka, miks just mind eelistati. Kui konkurss hakkas lõppema, sain 26. märtsil haridus- ja teadusministeeriumist telefonikõne, et mind valiti välja.

1. aprillil ma teavitasin asjast Saku gümnaasiumi töötajaid. Kirja küll alustasin sõnadega, et see pole minu halb aprillinali, et see on päris.

Ministeerium tegi 7. aprillil pressiteate ka.

Millal algab töö Laagri riigigümnaasiumi direktorina?

Ametlikult 17. mail, aga töö käib tegelikult juba praegu. Ma sain e-maili peale riigigümnaasiumi projekti, kus ma pean üht-teist otsustama, mis seal peaks teatud valdkondades olema.

Nimetage kolm asja, mida soovite Laagris kindlasti ära teha?

Esimene asi, mis ma kavatsen kohe sügisel siin ära teha, on Saue valla kogukonna kaasamine. On hästi tähtis, et inimesed saaksid kaasa rääkida, millist gümnaasiumi nad tahaksid.

Teine asi, mida ma tähtsaks pean, on õppeedukuse ja õppekvaliteedi pool. Sellele tuleb kindlasti hästi palju rõhku panna.

Kolmandana tooksin välja valikute rohkuse õpilaste jaoks, et õpilane teaks gümnaasiumist väljudes, mis valdkonnad teda huvitavad ja mida oma eluga peale hakata.

Saue valla rahvaarv on ligemale 24 000. Kas ühest riigigümnaasiumist piisab sedavõrd suurele omavalitsusele?

Kui hästi aus olla, siis ma olen viimased paar päeva (intervjuu on võetud 14. aprillil – AT) sellele mõelnud ja ma olen mõelnud sellepärast, et Viimsi vallas hakkab Viimsi riigigümnaasium väikseks jääma. Seal on täpselt sama palju õppekohti, kui siia on planeeritud – 540.

Laagri esimene riigigümnaasium on küll Saue valla gümnaasium, aga sinna võivad kandideerida tegelikult ju ka õpilased teistest valdadest ja Tallinn jääb paarisaja meetri kaugusele.

Ma usun, et see konkurents tuleb päris kõva, tugev ja tihe. Mu sisetunne ütleb, et tuleviku perspektiivis sellest 540 kohast võib natukene väheks jääda.

Teie koduuksest on tulevase riigigümnaasiumini kõigest sada meetrit. Kas see ongi unistuste kodulähedane töökoht?

Võib-olla see on natukene liiga lähedal, aga sellel on plusse ka. Talvel ei pea hommikul autot puhastama. Lihtsalt astud uksest välja ja oled paari minuti pärast kohal. Väga mugav on tööle minna. See võib tõesti unistuste töökoht olla asukoha mõttes.

“Koolijuhi amet ei ole selline amet, kus sa saad mugavustsooni jääda. Sinu ümber on väga palju inimesi, kes on hästi nõudlikud.”

Millised on teie hobid ja harrastused töövälisel ajal?

Mulle meeldib korvpalli mängida ja ma olen tegelikult ka korvpallitreener. Vean Saku Korvpalliklubi, ühele rühmale annan trenne. Kui ma treeneritööd ei tee, siis ma teen ise jõusaalis trenni.

Kui kaua te end loodava Laagri riigigümnaasiumi direktorina näete?

Räägitakse, et mõistlik on töötada kuus-seitse aastat ühel töökohal ja siis peaks töökohta vahetama. See oleneb ka väga palju inimesest endast ja tema motivatsioonist. Koolijuhi amet ei ole selline amet, kus sa saad mugavustsooni jääda. Sinu ümber on väga palju inimesi, kes on hästi nõudlikud.

Sakus ma ei arvanud, et ma sinna kõigest kolmeks aastaks jään, aga siis tuli uus võimalus ja ma liigun edasi. Laagri puhul ma usun, et viis aastat ma teen kindlasti direktori tööd. Alla selle ei hakka mõtlemagi.

Laagri riigigümnaasiumi õppe- ja spordihoone

• Ehitab Eventus Ehitus OÜ

• Peaprojekteerija Boa OÜ

• Pindala 8365 ruutmeetrit

• Ehitamine algas novembris 2020

• Hooned valmivad juunis 2022

• Maksumus ligi 8 miljonit eurot

• Kavandatud 540 õpilasele ja 45 õpetajale