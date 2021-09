29. augustil peeti Kostivere 13. mõisapäeva “Sada maitset ühes pajas”. Mõisaalal toimus kohalik toidu- ja käsitöölaat, eksootiliste putukate ja väikeloomade tutvustamine, õpitoad toiduainete käsitlemisest ning koduaia korrashoiust.

Samal ajal avati Kostivere kultuurimõisast vaid neljaminutilise jalutuskäigu kaugusel puhkekeskus nimega Kostifer. Tegemist on ajaloolise Kostivere mõisa kõrvalhoone-küüniga, mis ehitati 19. sajandil.

“Asume Eesti kõige suuremal karstialal, mida nimetatakse ka Kostivere urgeteks. Meie küün kuulub Kostivere mõisa ansamblisse, kus on kokku 14 kultuurimälestistena riikliku kaitse all olevat hoonet,” tutvustab Kostiferi üks rajajatest Indrek Uik.

Kostiferi omanik Indrek Uik ja Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja hoonet avamas.

“2016. aastal saime koos elukaaslase Annikaga selle hoone niinimetatud viiendateks omanikeks. Selleks hetkeks olid küünist järele jäänud vaid neli lagunevat seina ja hunnik puuprahti,” meenutab Uik.

Tema sõnul tuli küüni puhkekeskuseks ehitamise ja rekonstrueerimise ajal ette mitmesuguseid olukordi – naljakaid, kurbi, ootamatuid ja meeldejäävaid. Nii mõningateski asjades saadi targemaks ja kogenumaks.

Mattias Turovski tutvustas eksootilisi väikeloomi ja roomajaid mõisapäeval. Foto Indrek Veiserik

“Meie mõte oli kohe algul rajada siia hoone, mida saaksid kõik huvilised külastada. Kuna hoone kuulub n-ö mõisaansamblisse, algas ka tihe läbikäimine muinsuskaitseametiga restaureerimisprojekti koostamiseks,” sõnab Indrek Uik.

Tänaseks on ehituskadalipp läbitud ja hoone on saanud kõigi ametkondade heakskiidu ja kasutusloa. Puhkekeskuses saab korraldada mitmesuguseid üritusi, nagu näiteks sünnipäevi, aastapäevi, koosolekuid, seminare, mõttekodasid. Hoones on esimesel korrusel avar peosaal koos serveerimisalaga. Saal mahutab mugavalt kuni 100 inimest. Teine korrus on puhtalt majutuse päralt.

“Siseruumidele lisab väärtust see, et saime kavandada ja ehitada ruumid etteseatud kasutusviisi kohaselt, seega ei ole hoone jõuga muudetud puhkekeskuseks, vaid selleks spetsiaalselt ehitatud,” lisab Uik.

Kostiferi ahervaremed ja nüüd valminud hoone. Fotod erakogu

Aga miks just Kostifer?

“Eks tulevasel tõmbekeskusel peab olema ikka meeldejääv, silmatorkav ja teistest eristuv nimi. Ja nii me siis hakkasime ajusid ragistama. Millest küll kinni hakata? Aga kui sukelduks korra ajalukku. Ja käes ta oligi – Kostivere ajalooline saksapärane nimi on Kostifer. Lihtne meelde jätta kõigile,” ütleb Indrek Uik.

Lisainfot Kostiferi kohta leiab www.kostifer.ee ja Facebook.com/KostiverePuhkekeskus.