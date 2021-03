Alates tänasest, 23.03 on kõikidel SYNLAB Eesti poolt väljastatud koroonaviiruse PCR ja antikehade testitulemuste sertifikaatidel QR-koodid. Selle alusel saavad ametnikud lennujaamades, sadamates ja piiripunktidel üle maailma kontrollida, kas sertifikaati näidanud inimene on andnud proovi sertifikaadil märgitud ajal ja sertifikaadi kehtivust.

QR-koodiga sertifikaati saab mugavalt endale ise tasuta genereerida TESTI rakenduses, mille saab alla laadida testi.me veebilehelt. TESTI rakendusse saab siseneda Smart-ID või Mobiil-ID-ga. Sertifikaadi genereerimiseks on kasutajal vaja lisada vaid reisidokumendi number ja elukohariik ning vajutada nuppu „Genereeri sertifikaat“. Kõikidele nõuetele vastava eesti-, inglise- ja venekeelse sertifikaadi saab rakendusest alla laadida ka PDF-vormingus ning edastada endale sobivale e-posti aadressile või välja printida.

Lisaks SYNLABis proove andnud klientidele, saavad TESTI rakenduses sertifikaadi genereerida ka kliendid nendest meditsiiniasutustest, mis kasutavad SYNLABi laboripartnerina, nt Medicum, Qvalitas, Fertilitas, Confido, HeBa, Sinu Arst jne.

Laste sertifikaadid

Kui lapsel on Mobiil-ID või Smart-ID, saab laps oma kasutajatunnustega TESTI mobiilirakendusse sisenedes endale sertifikaadi ise genereerida. Lapsevanem oma TESTI konto kaudu lapse tulemust ei näe.

Kui lapsevanem on tellinud testi tasulisena SYNLABi testimispunktis, kuvatakse lapse tulemus testi tellinud vanema ajajoonel portaalis minu.synlab.ee ning sertifikaadi saab ka seal tasuta genereerida.

Lapse tulemust näevad mõlemad lapsevanemad oma digilugu.ee keskkonnas. Seal ei saa sertifikaati genereerida. Kui lapse tulemust ei saa genereerida TESTI või minu.synlab.ee kaudu, võtke aegsasti lapse sertifikaadi tellimiseks ühendust klienditugi@synlab.ee või teilt proovi võtnud asutusega, edastades lapse nime, sünniaja, elukohariigi ja reisidokumendi numbri.

Paberkandjal sertifikaat

Kui patsiendil on vajadus paberkandjal sertifikaadi järele ja tal puudub võimalus see ise genereerida ning välja printida, siis peab sertifikaadi kättesaamiseks võtma ühendust proovi võtnud meditsiiniasutusega.

SYNLAB väljastab sertifikaate järgmistes kohtades ja aegadel:

• Tallinnas, Veerenni 53a, 6. korrus (E–R 7.30–16.00), Töökoja 1 (L–P 9.00–16.00)

• Tartus, Teguri 37b, 1. korrus (E–R 8.00–12.00)

• Jõhvis, Jaama 34 1. korrus, kabinet 15 (E–R 9.00–12.00)

• Narvas, Kangelaste prospekt 2 (E–R 8–12)

Paberkandjal sertifikaadi tasu on SYNLABis 7 €.

Sertifikaat on reisidokument. Dokumendi võltsimine on Eesti Vabariigis kuritegu. Võltsitud dokumendi kasutamine on samuti kuritegu. Mõlemad tegevused on karistatavad karistusseadustiku paragrahvide § 344, 345 alusel.

Rikkumistest palume teada anda andmekaitse@synlab.ee või PPA Põhja prefektuuri Kesklinna PJ vanemuurija Irina Vassilkole irina.vassilko@politsei.ee .

Sertifikaatidest pikemalt https://koroonatestimine.ee/patsiendile/sertifikaat.

SYNLAB ei väljasta vaktsineerimise sertifikaate.