Swedbank hoiatab, et helistamispettuste tegijad on võtnud kasutusele uue meetodi veenmaks ohvreid, et tegemist on kõnega pangast.

Kõne alguses mängitakse ohvrile eestikeelne lindistatud teavitus sisuga: “Tere, teile helistatakse Swedbankist, hetkel on kõik eestikeelsed teenindajad hõivatud, sellepärast teiega võtab ühendust venekeelne töötaja.” Seejärel asub ohvriga rääkima vene keelt kõnelev kurjategija.

“Swedbank ei kasuta sellist lindistatud teavitust. Swedbanki töötajad räägivad kliendiga tema emakeeles. Saades sellise kõne, katkestage kõne ja ärge astuge petturitega dialoogi, nad on väga osavad manipuleerijad. Petukõnedes ei ole näha vaibumise märke ja valvsust ei tohi kaotada,” rõhutas Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.

Pangatöötaja ei vaja pangakaardi blokeerimiseks või väidetavate kontol toimuvate kahtlaste tehingute peatamiseks kliendi PIN-koode. Samuti ei helista pangatöötajad klientidele, et panna peale “pettustevastast kaitseprogrammi”. Tasub ka meeles pidada, et Swedbanki töötajad ei kontakteeru kliendiga suhtlusrakendustes nagu WhatsApp, Viber.

“Petturid tegutsevad väga professionaalselt, kasutavad ootemuusikat, suunamist jne, muutes sellega pettuse äratundmise raskeks. Pidevalt leiutavad kurjategijad uusi viise, kuidas ennast kliendile usaldusväärseks muuta. Nad on võtnud kasutusele SMS-i saatmise, mis justkui “kinnitab”, et nad on pangatöötajad. Nüüd on nad kasutusele võtnud eestikeelse lindistatud teate, mille eesmärk on juhtida ära kahtlust sellelt, et pangatöötaja ei räägi kliendiga tema emakeeles,” lisas Raagmets.