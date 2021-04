Eesti noorte seas on investeerimine muutunud üha populaarsemaks ja noored tegutsevad väärtpaberiturul väga aktiivselt.

“Meie üllatus oli tegelikult päris suur, kui Eesti noorte ehk 18–25-aastaste investeerimiskäitumisse veidi sisse vaatasime. Ainuüksi tänavu veebruaris tegid sellesse vanuserühma kuuluvad kliendid Swedbankis kokku 4,5 miljoni euro väärtuses väärtpaberitehinguid. Ühe tehingu keskmine summa oli veebruaris ligi 450 eurot. Väga positiivne on näha, et juba täiskasvanuelu alustades mõeldakse oma rahaasjadele ja kogutakse kogemusi, mida läheb vaja kogu elu,” rääkis Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Noorte investeerimisportfellid on vägagi mitmekesised, kõige enam tehakse tehinguid Eesti või Balti aktsiatega. Lisaks on noortele atraktiivsed tehnoloogiaettevõtete, telekomide ja autotootjate aktsiad. Kahel kolmandikul noortest investoritest on enam kui ühe ettevõtte aktsiaid või osakuid.

“Hea meel on näha, et meie pingutused teha investeerimine kõigile kättesaadavaks teenuseks, hakkavad mõju avaldama. Oleme viimastel aastatel Eestis oluliselt langetanud ja kohati isegi kaotanud väärtpaberitega kauplemise tasusid ja see on suurendanud oluliselt nii väärtpaberikontode kui ka nendega tehtud tehingute hulka. See on teinud võimalikuks investeerimise alustamise meie pangas kasvõi ühe euroga,” kirjeldas Ulla.

Eesti noorte suurt huvi investeerimise vastu näitas ka Swedbanki poolt mullu detsembris oma 18–25-aastaste klientide seas läbi viidud uuring, kus lisainformatsiooni investeerimisega alustamise kohta soovis suisa 61% vastanutest ning 41% soovis teada rohkem pensioni ja teiste pikaajaliste investeerimisvõimaluste kohta.

