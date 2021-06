Lisainfo Martin Kõrv, Swedbank AS kommunikatsiooni valdkonna juht, +372 888 2536, +372 520 6417 Liivalaia 12, 15040 Tallinn, Harjumaa

Swedbanki klientide jaoks on avatud panganduse lahendus mugav viis oma igapäevased finantstoimetused ühes kohas – Swedbanki internetipangas – ära teha. Hetkel on klientidel võimalik näha kontoteavet, konto väljavõtet ja algatada makseid Eestis, Lätis ja Leedus asuvatelt Swedbanki, SEB, Citadele ja LHV kontodelt.

Avatud panganduse teenused said võimalikuks tänu 2018. aastal jõustunud Euroopa Liidu makseteenuste direktiivile PSD2 (Euroopa Liidu teine makseteenuste direktiiv), mille eesmärk on luua turvaliste ja tõhusate maksete jaoks paremaid tingimusi. Direktiivi rakendamise raames peavad pangad avama oma infrastruktuuri teistele litsentseeritud teenusepakkujatele, mis rikastab finantsturgu uute teenustega ja laiendab klientide võimalusi.

“Avatud panganduse võimalusi kasutavad nii era- kui ka ärikliendid ja me kavatseme kindlasti siin lähiajal uusi võimalusi turule tuua. Meie hinnangul võidavad avatud pangandusest kõik osapooled, mitte ainult uued finantstehnoloogiaettevõtted. Kõige rohkem võidab muidugi klient, kellel on erinevaid kontosid võimalik hallata talle meelepärase teenusepakkuja juures,” lisas Raagmets.

Mitmes pangas kontode omamine ja erinevate finantsteenuste kasutamine on selges kasvutrendis. Tänavu aasta alguses 18–25-aastaste Swedbanki klientide seas läbi viidud üle 2000 osalejaga uuringust selgus, et mõnda teist finantsteenuste pakkujat kasutab noorte seas juba 32% vastajatest.

“Avatud pangandus on panganduse tulevik ja meie tahame olla siin valdkonnas teenuste väljaarendamisel kindlasti ka edaspidi Eestis liidrirollis. Meie klient saab lisada omale internetipangas teiste pankade kontod ning seejärel saab ta Swedbanki internetipangas algatada makseid, vaadata kontojääke ja konto väljavõtteid ka nende teiste pankade kontodelt. See muudab klientidele oma rahaasjade haldamise eriti mugavaks,” selgitas Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.

