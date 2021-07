Ilusate ilmadega tuleks kindlasti kaasa pakkida ka päikesekaitsekreem. Sageli võib kreemi uuesti peale kandmine aiatöid tehes ununeda, mistõttu võib tekkida päikesepõletus. Selle jaoks on mõistlik suvilasse kaasa võtta ka põletustele mõeldud jahutav geel. Lisaks võiks ennetavalt mõelda õhtul saabuvatele tüütutele putukatele, kelle hammustuste järel võib nahk vajada ka erihoolt. Selle jaoks on samuti olemas spetsiaalseid geele, kuid nahka aitab rahustada ka aaloe geel.

Suvilas aia- või majapidamistöid tehes pole haruldane, et raskest tööst tekivad villid või väiksemad nahavigastused. Selle puhuks tasub kaasa võtta erinevaid haavahooldustooteid, näiteks antiseptilise lahuse haavade puhastamiseks, erinevas suuruseid plaastreid ning sidemed haava katmiseks.

Suvel maakodusse või väljasõidule minnes on kõige olulisem kaasa haarata igapäevaselt kasutatavad retseptiravimid ning muud regulaarselt võetavad rohud. Kui kellelgi peres esineb allergia, tuleks kindlasti kaasa võtta ka allergiavastased ravimid. Igaks juhuks võiks reisides kotti pista ka mõne valuvaigisti, mis aitaks valude või palaviku korral.

